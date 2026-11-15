Ronaldinho voltou a jogar após 11 anos - Stefano Rellandini / AFP

Ronaldinho voltou a jogar após 11 anosStefano Rellandini / AFP

Publicado 15/11/2026 22:15

Após 11 anos, Ronaldinho Gaúcho voltou a jogar uma partida oficial de futebol . O craque, de 46 anos, foi titular e vestiu a camisa 10 na vitória do Ravenna sobre o Forli por 2 a 0, neste domingo (15), pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Italiano. O astro, que também é um dos investidores do clube italiano, celebrou o retorno aos gramados e deixou em aberto a possibilidade de atuar em mais partidas.

"Muito feliz em voltar a disputar uma partida oficial. Descansei uns anos, mas agora é hora de voltar. Brincadeiras à parte, foi muito bonito viver este dia maravilhoso, com meus companheiros e estádio cheio. Com toda certeza, um momento especial na minha vida. Vocês sabem como eu gosto de me desafiar a fazer coisas diferentes que ninguém ou que poucos fizeram. Esta adrenalina, o cheiro do campo e o encontro com a bola é sempre especial", disse Ronaldinho.

A última partida oficial de Ronaldinho Gaúcho foi em 26 de setembro de 2015. Na ocasião, o craque foi titular na vitória do Fluminense por 2 a 0 diante do Goiás, pelo Brasileirão. Ele foi substituído no intervalo e, dois dias depois, rescindiu seu contrato. Ele voltou a atuar alguns minutos com a camisa tricolor na Florida Cup de 2016, mas o torneio tinha caráter amistoso.

Titular pelo Ravenna, Ronaldinho Gaúcho jogou apenas 45 minutos. O camisa 10, de 46 anos, participou de algumas ações ofensivas, como três escanteios. Em um deles, Donati quase marcou de cabeça. Depois, o craque iniciou a jogada do gol, marcado pelo próprio Donati, aos 35 minutos. Sem jogar uma partida oficial há 11 anos, o astro teve dificuldades por causa da falta de ritmo.

Mesmo sem Ronaldinho Gaúcho durante o segundo tempo, o Ravenna confirmou a vitória por 2 a 0 sobre o Forli no clássico, com gols de Donati e Rabbi. O time do craque brasileiro é o segundo colocado do Grupo B da Série C do Campeonato Italiano, agora com 32 pontos. O líder é o Spezia, com 38. O próximo compromisso será contra o Livorno, no dia 22, às 10h30 (de Brasília), fora de casa.

"Obrigado ao meus amigos Lorenzo, Ignácio e Giuseppe Cipriani e toda a equipe do Ravenna, por acreditarem neste sonho e vamos continuar trabalhando para ajudar a conquistar a Itália e o mundo. Tenho certeza de que estamos no caminho certo. Obrigado a todos os fãs por esta noite inesquecível, aos que vieram de longe me prestigiar e ver uma bela partida de futebol, com muito empenho em busca da subida de liga. Nos vemos em breve família", completou o craque.

A contratação de Ronaldinho pelo Ravenna foi anunciada em junho, em Miami, durante a Copa do Mundo de 2026, pelo empresário ítalo-americano Ignazio Ciprini, que é proprietário do clube italiano desde 2024. A negociação foi facilitada pela forte ligação do "Bruxo" com dirigente e com o vice-presidente honorário do clube, Ariedo Braida, dirigente responsável por levá-lo ao Milan em 2008.

Revelado pelo Grêmio, Ronaldinho fez história na seleção brasileira, pelo Barcelona e pelo Atlético-MG. Seu auge foi entre 2004 e 2006, quando foi duas vezes eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, defendendo o clube espanhol. Sua maior conquista foi a Copa do Mundo de 2002. Além disso, o craque passou por PSG, Milan, Flamengo, Fluminense e Querétaro, do México.