Dino Sani foi campeão mundial com a Seleção em 1958Reprodução / Instagram @brasil
Morre Dino Sani, campeão mundial de 1958, aos 94 anos
CBF confirma morte, lamenta perda e destaca legado; volante era o brasileiro campeão mundial mais velho ainda vivo desde a morte de Zagallo
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Ronaldinho Gaúcho celebra volta ao futebol: 'Gosto de me desafiar'
Reforço do Ravenna, da Série C do Campeonato Italiano, craque foi titular e atuou por 45 minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Forli
Isaque destaca evolução na Seleção Sub-20 e valoriza concorrência
Presente em quatro das cinco convocações do técnico Paulo Victor, meia do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, vem aproveitando as oportunidades
Riquelme celebra primeiro gol na Seleção e busca espaço no Fluminense
Aposta do técnico Paulo Victor, atacante tricolor aproveitou a chance e marcou na vitória sobre o Peru por 2 a 0, em Belém
Lucas Braathen é bicampeão da etapa de Levi no Mundial de esqui alpino
Brasileiro venceu a prova de slalom na Finlândia pelo segundo ano consecutivo e manteve o aproveitamento de 100% na competição
França vence Turquia e avança às quartas da Liga das Nações como líder
Com Mbappé em campo, seleção francesa bate turcos por 2 a 1, neste domingo (15), em casa, e assegura liderança do Grupo A da competição
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