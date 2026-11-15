Dino Sani foi campeão mundial com a Seleção em 1958 - Reprodução / Instagram @brasil

Dino Sani foi campeão mundial com a Seleção em 1958Reprodução / Instagram @brasil

Publicado 15/11/2026 23:55 | Atualizado 16/11/2026 00:08

Morreu aos 94 anos, neste domingo (15), o volante Dino Sani, campeão mundial com a seleção brasileira em 1958, na Suécia. A causa da morte não foi informada e ainda não há informações sobre velório e sepultamento. Ele deixa um filho e três netos. Em nota oficial, a CBF confirmou a morte, lamentou a perda e destacou o legado deixado pelo ex-jogador.

"A CBF lamenta profundamente o falecimento de Dino Sani, integrante da equipe campeã mundial em 1958, que conquistou a primeira estrela para o Brasil. Dino Sani deixa um legado de conquistas e uma história que será sempre lembrada pelo futebol brasileiro. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, campeão", publicou.

Nascido em São Paulo no dia 23 de maio de 1932, Dino Sani foi revelado pelo Palmeiras, em 1950. O volante, porém, ganhou notoriedade atuando pelo São Paulo, entre 1954 e 1960. No tricolor paulista, foi campeão do estadual em 1957, disputou mais de 300 jogos e marcou mais de 100 gols. Depois, também teve passagens marcantes pelo Boca Juniors, da Argentina, Milan, da Itália, e Corinthians.

Já pela seleção brasileira, Dino Sani atuou entre 1957 e 1966, e disputou cerca de 15 jogos. O volante fez parte do time campeão mundial em 1958, na Suécia. Na ocasião, ele foi titular nos dois primeiros jogos, mas uma lesão o tirou do restante da competição. Na decisão, o camisa 5 ficou no banco e viu Zito e Didi formarem a dupla de volantes na vitória sobre os suecos por 5 a 2.

Após se aposentar do futebol, Dino Sani se tornou treinador e teve passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional, Grêmio e Palmeiras. Porém, foi no comando do Colorado que fez história com o tricampeonato gaúcho entre 1971 e 1973, além do título estadual de 1983. Sani também trabalhou em clubes como Peñarol, onde foi bicampeão uruguaio, e Boca Juniors.

Dino Sani era o mais velho brasileiro campeão mundial ainda vivo. Após a morte de Zagallo, em 2024, o ex-jogador era um dos quatro remanescentes do primeiro título mundial do Brasil. Agora, continuam vivos Pepe, Moacyr e Mazzola. Do trio que mantém o legado, Pepe é o mais velho com 91 anos de idade, seguido por Moacyr com 90 e Mazzola com 88.