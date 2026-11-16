Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti, em entrevista coletivaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 16/11/2026 07:42 | Atualizado 16/11/2026 07:44

Técnico da Seleção, Carlo Ancelotti fez uma avaliação do seu trabalho e admitiu que o desempenho precisa melhorar. O italiano, que está no cargo há um ano e meio, reconheceu que deixa a desejar. No último sábado (14), o Brasil não teve boa atuação e perdeu por 3 a 2 para o Japão , em amistoso realizado no Estádio Nacional de Singapura.

“É um novo trabalho. Eu gosto muito do que estamos fazendo, mas não é suficiente. Tenho que fazer mais e vou fazer mais. Gosto de estar aqui e tenho que melhorar. Quero fazer mais para que a Seleção seja a mais competitiva do mundo”, disse o comandante, em entrevista coletiva.



O treinador também respondeu às duras críticas de Romário, campeão mundial em 1994 : “É a liberdade de expressão e, em um país democrático, todo mundo pode opinar. Romário deu opinião e é um direito de todos que podem falar mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que Romário fala muito e é um direito dele”.

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O próximo compromisso da Amarelinha será contra Singapura, nesta terça-feira (17), às 7h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Carlo Ancelotti não poderá ficar na beira do campo, já que foi expulso contra o Japão. O auxiliar Francesco Mauri será o substituto.

Outras respostas de Carlo Ancelotti

. Rayan no meio-campo: “Vamos testá-lo nessa posição. Acho que tem todas as características necessárias para jogar bem, para dar cobertura à nível defensivo a posição de Vini Jr na frente. Tem estrutura, físico, qualidade. Acho que vai se sair bem”.



. Auxiliar na beira do campo: “Vai ser Francesco (Mauri), que tem um bom idioma comparado ao Paul (Clement, outro auxiliar). Vai ser o que vai dar a instrução. Eu vou ter uma conexão com o Juan (coordenador técnico) do camarote”.



. Escalação da Seleção: “Na escalação inicial vamos fazer algumas mudanças, mas na frente vamos começar com Estêvão, Endrick e o Vini Jr”.



. Período de testes: “Estamos testando novos jogadores. São avaliações muito positivas. Esperamos sempre jogar bem, mas é incompatível fazer testes, renovar e ter o time pronto. Pensamos todos que o time está no caminho correto. Seguimos com muita confiança neste caminho e faremos testes contra Singapura. Neste momento, temos que avaliar o que estamos fazendo bem e o que temos que melhorar. Alguns fatores contra o Japão mostraram que temos que evoluir mais no aspecto defensivo do que no ofensivo. Mas estamos no caminho certo para termos uma Seleção muito forte no futuro”.