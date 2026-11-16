Vini Jr. reconheceu a má faseRafael Ribeiro / CBF
“Acredito que eu não tenha me preparado da melhor maneira possível depois da Copa do Mundo, porque o impacto é muito grande para todos nós. Perder tão cedo foi algo que não esperávamos. Tirei as férias para aproveitar, descansar, me distrair e ficar mais com a minha família. Acabei treinando menos do que treinava nos últimos anos”, afirmou o jogador, em entrevista coletiva.
“Sou humano, erro muitas vezes, mas sempre tento melhorar. Tento entender mais sobre o futebol, sobre o dia a dia, mas tenho 26 anos e tenho que curtir um pouco da vida”, completou.
O camisa 7 também comentou as reclamações em relação ao desempenho da Seleção: “Estamos há tanto tempo sem ganhar a Copa do Mundo... É normal todo mundo falar e opinar, os jogadores que estiveram aqui falarem o que quiserem. Mas sempre encontro o Ronaldinho, o Ronaldo, jogadores que sempre falam bem de nós. Temos que escutar quem quer o nosso bem”.
“Ficamos tristes por não entregar o resultado, mas estamos num processo de renovação, com muitos jovens. A torcida pede novos jogadores, o mister traz e depois querem reclamar. É o direito de cada um. Enquanto não encontrarmos o nosso padrão de jogo, vamos sofrer com isso”, analisou Vini Jr.
O Brasil se prepara para enfrentar Singapura, nesta terça-feira (17), às 7h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Esta será a última apresentação da Amarelinha em 2026. A Data Fifa seguinte está marcada para março do ano que vem, entre os dias 22 e 30.
Outras respostas de Vini Jr
“O torcedor não quer saber que é apenas um amistoso. Tenho que entrar lá, fazer os gols e fazer a equipe vencer. Demorei para entender isso. Eu vinha curtir o momento com meus amigos e acabava desligando muito. Mudei a chave, fiz duas boas Copas do Mundo, mas no momento importante acabei não jogando tão bem. Na próxima, vou ter 30 anos, a experiência vai ser maior, vou entender melhor os jogos e o torcedor está aí para criticar até vencermos”.
. Gols sobre o Japão: “Os dois gols são importantes, mas fica a frustração por não termos ganhado o jogo, mas estamos em período de preparação com muitos jogadores novos. Estamos nos conhecendo, o Japão tinha 15 ou 16 jogadores da Copa do Mundo e nós não tínhamos tanto. Tem sido um bom teste e estamos aprendendo com os adversários que temos enfrentado”.
. Arbitragem contra o Japão: “Saímos frustrados pelos resultados e pelas decisões que ele tomou, mas não é algo que fica na nossa cabeça. Viajamos de muito longe para jogar e ganhar. A culpa é sempre nossa, dos jogadores. Poderíamos ter feito mais. Agora, estamos focados já no jogo contra Singapura”.
. Pressão na Seleção: “Os mais jovens têm que vir para cá curtir, desfrutar e jogar sem responsabilidade. Eu já joguei duas Copas do Mundo e a responsabilidade maior tem que ser minha por ter bagagem, por ser um dos melhores do mundo. Já posso assumir esse papel para que jovens como Endrick, Estêvão e outros possam aprender e evoluir”.
. Parceria com Ancelotti: “Sempre tive um carinho grande por ele. Mudou minha história no Real Madrid e no futebol. Sempre me defendeu e me orientou da melhor maneira. Quando soube que ele viria para Seleção, fiquei feliz porque sabia que meus números iam melhorar. Já é meu décimo gol com ele e antes só tinha feito seis. Temos que errar menos, fazer as coisas no período curto. Não tenho dúvidas de que vai achar o nosso melhor time, a melhor formação, para jogarmos como brasileiros”.
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