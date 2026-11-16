Vini Jr. reconheceu a má fase - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr. reconheceu a má faseRafael Ribeiro / CBF

Publicado 16/11/2026 08:20

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“Acredito que eu não tenha me preparado da melhor maneira possível depois da Copa do Mundo, porque o impacto é muito grande para todos nós. Perder tão cedo foi algo que não esperávamos. Tirei as férias para aproveitar, descansar, me distrair e ficar mais com a minha família. Acabei treinando menos do que treinava nos últimos anos”, afirmou o jogador, em entrevista coletiva.



“Sou humano, erro muitas vezes, mas sempre tento melhorar. Tento entender mais sobre o futebol, sobre o dia a dia, mas tenho 26 anos e tenho que curtir um pouco da vida”, completou. “Acredito que eu não tenha me preparado da melhor maneira possível depois da Copa do Mundo, porque o impacto é muito grande para todos nós. Perder tão cedo foi algo que não esperávamos. Tirei as férias para aproveitar, descansar, me distrair e ficar mais com a minha família. Acabei treinando menos do que treinava nos últimos anos”, afirmou o jogador, em entrevista coletiva.“Sou humano, erro muitas vezes, mas sempre tento melhorar. Tento entender mais sobre o futebol, sobre o dia a dia, mas tenho 26 anos e tenho que curtir um pouco da vida”, completou.

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O camisa 7 também comentou as reclamações em relação ao desempenho da Seleção: “Estamos há tanto tempo sem ganhar a Copa do Mundo... É normal todo mundo falar e opinar, os jogadores que estiveram aqui falarem o que quiserem. Mas sempre encontro o Ronaldinho, o Ronaldo, jogadores que sempre falam bem de nós. Temos que escutar quem quer o nosso bem”.



“Ficamos tristes por não entregar o resultado, mas estamos num processo de renovação, com muitos jovens. A torcida pede novos jogadores, o mister traz e depois querem reclamar. É o direito de cada um. Enquanto não encontrarmos o nosso padrão de jogo, vamos sofrer com isso”, analisou Vini Jr. O camisa 7 também comentou as reclamações em relação ao desempenho da Seleção: “Estamos há tanto tempo sem ganhar a Copa do Mundo... É normal todo mundo falar e opinar, os jogadores que estiveram aqui falarem o que quiserem. Mas sempre encontro o Ronaldinho, o Ronaldo, jogadores que sempre falam bem de nós. Temos que escutar quem quer o nosso bem”.“Ficamos tristes por não entregar o resultado, mas estamos num processo de renovação, com muitos jovens. A torcida pede novos jogadores, o mister traz e depois querem reclamar. É o direito de cada um. Enquanto não encontrarmos o nosso padrão de jogo, vamos sofrer com isso”, analisou Vini Jr.

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O Brasil se prepara para enfrentar Singapura, nesta terça-feira (17), às 7h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Esta será a última apresentação da Amarelinha em 2026. A Data Fifa seguinte está marcada para março do ano que vem, entre os dias 22 e 30.

O Brasil se prepara para enfrentar Singapura, nesta terça-feira (17), às 7h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Esta será a última apresentação da Amarelinha em 2026. A Data Fifa seguinte está marcada para março do ano que vem, entre os dias 22 e 30.

Outras respostas de Vini Jr

. Mais sobre as críticas: “O torcedor espera quatro anos para ganhar a Copa do Mundo e decepcionamos o país inteiro. Recebo críticas desde os 16 anos, quando fui vendido para o Real Madrid. Aprendi que cada um fala o que quer e eu tenho que absorver o que é bom para mim. Joguei mal em muitos jogos na Seleção. É o costume de jogar amistosos no clube como se fosse mais um jogo qualquer. Demorei para entender que, na Seleção, os amistosos valem como Copa do Mundo. Tenho que estar preparado”.



“O torcedor não quer saber que é apenas um amistoso. Tenho que entrar lá, fazer os gols e fazer a equipe vencer. Demorei para entender isso. Eu vinha curtir o momento com meus amigos e acabava desligando muito. Mudei a chave, fiz duas boas Copas do Mundo, mas no momento importante acabei não jogando tão bem. Na próxima, vou ter 30 anos, a experiência vai ser maior, vou entender melhor os jogos e o torcedor está aí para criticar até vencermos”.

. Má fase no Real Madrid: “Na última temporada, até dezembro, eu só tinha feito cinco gols. Depois, terminei com mais de 20 gols, como em todas as outras temporadas. Acredito que estou me preparando, evoluindo, porque, no momento mais decisivo da temporada, eu sempre estou lá”.



. Gols sobre o Japão: “Os dois gols são importantes, mas fica a frustração por não termos ganhado o jogo, mas estamos em período de preparação com muitos jogadores novos. Estamos nos conhecendo, o Japão tinha 15 ou 16 jogadores da Copa do Mundo e nós não tínhamos tanto. Tem sido um bom teste e estamos aprendendo com os adversários que temos enfrentado”.



. Arbitragem contra o Japão: “Saímos frustrados pelos resultados e pelas decisões que ele tomou, mas não é algo que fica na nossa cabeça. Viajamos de muito longe para jogar e ganhar. A culpa é sempre nossa, dos jogadores. Poderíamos ter feito mais. Agora, estamos focados já no jogo contra Singapura”.



. Pressão na Seleção: “Os mais jovens têm que vir para cá curtir, desfrutar e jogar sem responsabilidade. Eu já joguei duas Copas do Mundo e a responsabilidade maior tem que ser minha por ter bagagem, por ser um dos melhores do mundo. Já posso assumir esse papel para que jovens como Endrick, Estêvão e outros possam aprender e evoluir”.



. Parceria com Ancelotti: “Sempre tive um carinho grande por ele. Mudou minha história no Real Madrid e no futebol. Sempre me defendeu e me orientou da melhor maneira. Quando soube que ele viria para Seleção, fiquei feliz porque sabia que meus números iam melhorar. Já é meu décimo gol com ele e antes só tinha feito seis. Temos que errar menos, fazer as coisas no período curto. Não tenho dúvidas de que vai achar o nosso melhor time, a melhor formação, para jogarmos como brasileiros”.