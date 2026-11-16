Carlo Ancelotti em ação durante treino do Brasil, em Singapura - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em ação durante treino do Brasil, em SingapuraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 16/11/2026 08:57

Carlo Ancelotti fará várias mudanças no Brasil para o amistoso com Singapura, nesta terça-feira (17), às 7h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Entre os que foram titulares na derrota por 3 a 2 para o Japão , no último sábado (14), só Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Estêvão e Vini Jr tendem a continuar na escalação inicial.

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Endrick será o responsável por comandar o ataque, já que Raphinha precisará cumprir suspensão depois de ter sido expulso por reclamação diante dos japoneses, nos acréscimos do segundo tempo. O técnico italiano, que recebeu o cartão vermelho pelo mesmo motivo, não poderá ficar na beira do campo – Francesco Mauri estará à frente da Seleção.



O provável time tem: Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; João Gomes, Bruno Guimarães e Rayan; Estêvão, Vini Jr e Endrick. Endrick será o responsável por comandar o ataque, já que Raphinha precisará cumprir suspensão depois de ter sido expulso por reclamação diante dos japoneses, nos acréscimos do segundo tempo. O técnico italiano, que recebeu o cartão vermelho pelo mesmo motivo, não poderá ficar na beira do campo – Francesco Mauri estará à frente da Seleção.O provável time tem:

O duelo com Singapura será a última apresentação da Amarelinha em 2026. A Data Fifa seguinte está marcada para março do ano que vem, entre os dias 22 e 30 – sem adversários definidos.

Como foi Japão 3x2 Brasil?

O começo do jogo foi equilibrado, mas quem saiu na frente foi o Japão. Aos 15 minutos, Kubo recebeu de Doan, arrancou e abriu o placar após um bonito drible curto em Jair. Logo depois, Nakano foi no fundo e cruzou rasteiro para Nakamura que, com tranquilidade, ampliou.



Ainda na etapa inicial, Vini Jr arriscou de longe e acertou o ângulo, para diminuir a desvantagem. O empate do Brasil veio com outro belo gol de Vini Jr, aos 30 do segundo tempo. A Seleção até ensaiou uma pressão, mas não conseguiu marcar e viu o adversário fazer o terceiro, com Sakamoto, aos 46.

Segunda Data Fifa depois da Copa do Mundo

Esta é a segunda Data Fifa do Brasil depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, no começo de julho. Antes, Carlo Ancelotti já havia reunido o grupo entre o fim de setembro e o início de outubro, para amistosos com Austrália e Índia.



Na ocasião, a Seleção empatou por 1 a 1 com os australianos, mas venceu em seguida por 4 a 2. Para fechar, goleou os indianos por 4 a 0.