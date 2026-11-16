Jürgen Klopp, atual técnico da seleção alemã - Pedja Milosavljevic / AFP

Jürgen Klopp, atual técnico da seleção alemãPedja Milosavljevic / AFP

Publicado 16/11/2026 11:31

O técnico Jürgen Klopp pediu o fim da era de Gianni Infantino como presidente da Fifa, afirmando no domingo (15) que a situação de hoje é ainda pior do que na época em que Joseph Blatter comandava a entidade.

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Em uma coletiva de imprensa em Berlim, antes do confronto desta segunda-feira (16) contra os Países Baixos pela Liga das Nações, Klopp disse que o próximo candidato deveria ter os interesses do futebol em primeiro lugar.



"Acompanho o futebol há muitos anos. Há pessoas que entendem muito mais disso do que eu. Mas acredito que, agora, a maioria concorda que uma mudança faria muito sentido", disse Klopp.



"Eu não achava que as coisas pudessem piorar depois de Sepp Blatter, mas alguém conseguiu exatamente isso", acrescentou, referindo-se ao ex-presidente da Fifa. Em uma coletiva de imprensa em Berlim, antes do confronto desta segunda-feira (16) contra os Países Baixos pela Liga das Nações, Klopp disse que o próximo candidato deveria ter os interesses do futebol em primeiro lugar."Acompanho o futebol há muitos anos. Há pessoas que entendem muito mais disso do que eu. Mas acredito que, agora, a maioria concorda que uma mudança faria muito sentido", disse Klopp."Eu não achava que as coisas pudessem piorar depois de Sepp Blatter, mas alguém conseguiu exatamente isso", acrescentou, referindo-se ao ex-presidente da Fifa.

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"Quanto a Gianni Infantino, certamente a próxima pessoa que assumir poderá fazer um trabalho melhor", continuou.



Presidente da Fifa desde 2016, o suíço tem sido alvo de duras críticas por diversas decisões e propostas, incluindo a ideia de vender parte dos direitos comerciais da Copa do Mundo e a criação de um prêmio da Paz para ser entregue ao presidente americano Donald Trump.



"Há pessoas que realmente se importam com o futuro do futebol. Gente que não é movida por interesses econômicos", acrescentou o ex-técnico do Liverpool. "Quanto a Gianni Infantino, certamente a próxima pessoa que assumir poderá fazer um trabalho melhor", continuou.Presidente da Fifa desde 2016, o suíço tem sido alvo de duras críticas por diversas decisões e propostas, incluindo a ideia de vender parte dos direitos comerciais da Copa do Mundo e a criação de um prêmio da Paz para ser entregue ao presidente americano Donald Trump."Há pessoas que realmente se importam com o futuro do futebol. Gente que não é movida por interesses econômicos", acrescentou o ex-técnico do Liverpool.

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"Se alguém assim desse um passo à frente, se alguém assim chegasse a ser presidente, acredito que seria uma melhoria significativa", insistiu.



Infantino é o grande favorito nas eleições que serão realizadas durante o congresso da Fifa, no dia 18 de março de 2027, em Rabat.



Kozo Tashima, presidente de honra da Federação Japonesa de Futebol (JFA), concorrerá contra Infantino. "Se alguém assim desse um passo à frente, se alguém assim chegasse a ser presidente, acredito que seria uma melhoria significativa", insistiu.Infantino é o grande favorito nas eleições que serão realizadas durante o congresso da Fifa, no dia 18 de março de 2027, em Rabat.Kozo Tashima, presidente de honra da Federação Japonesa de Futebol (JFA), concorrerá contra Infantino.

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Ele foi o segundo candidato a anunciar que desafiará o atual presidente, depois do ex-zagueiro suíço do Tottenham, Ramon Vega.



O prazo para a apresentação das candidaturas termina no dia 18 de novembro.



"Certamente existem pessoas que se preocupam profundamente com o futuro do futebol e que não têm interesses econômicos nele", acrescentou Klopp. Ele foi o segundo candidato a anunciar que desafiará o atual presidente, depois do ex-zagueiro suíço do Tottenham, Ramon Vega.O prazo para a apresentação das candidaturas termina no dia 18 de novembro."Certamente existem pessoas que se preocupam profundamente com o futuro do futebol e que não têm interesses econômicos nele", acrescentou Klopp.