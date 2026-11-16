Ronaldinho voltou a jogar após 11 anos - Stefano Rellandini / AFP

Ronaldinho voltou a jogar após 11 anosStefano Rellandini / AFP

Publicado 16/11/2026 09:58



Ronaldinho Gaúcho ficou satisfeito com o seu retorno aos gramados após 11 anos desde a última partida oficial. E a participação especial na vitória do Ravenna por 2 a 0 no clássico com o Forli, pela Série C do Campeonato Italiano, pode não ser a única partida do craque brasileiro pelo modesto clube.

Em entrevista a jornalistas italianos após a partida, Ronaldinho deixou em aberto a possibilidade de entrar em campo outra vez. Com participação societária no Ravenna, ele aceitou o desafio a pedido do amigo e um dos donos do clube italiano, o empresário Ignazio Cipriani.



"Ainda não sei, agora é com o presidente, se me chamar eu volto. Eu disse a ele, sempre que precisar de mim, eu estou aqui", afirmou.



"Foi belíssimo ver amigos e muitos jovens jogadores. É bom, me sinto muito feliz. Passou muito rápido, o futebol para mim sempre foi agradável".

Mais tarde, nas redes sociais, o craque também brincou sobre o retorno ao futebol : "Muito feliz em voltar a disputar uma partida oficial... Descansei uns anos, mas agora é hora de voltar kkkkkk brincadeiras à parte, foi muito bonito viver este dia maravilhoso, com meus companheiros e estádio cheio!!! Com toda certeza um momento especial na minha vida", postou.

Camisa de Ronaldinho vai a leilão

A participação de Ronaldinho Gaúcho em uma partida oficial faz parte de uma ação de marketing pensada pela diretoria do Ravenna. Além de colocar o clube nos noticiários do futebol mundial, também busca maior arrecadação.



Por exemplo, a camisa utilizada pelo craque na partida em que voltou a jogar uma partida oficial de futebol, no domingo, foi a leilão. O valor inicial foi de cerca de R$ 17 mil, com lances que poderão ser feitos até a próxima semana.



Ronaldinho ainda autografou a peça utilizada.

"Obrigado ao meus amigos Lorenzo, Ignácio e Giuseppe Cipriani e toda a equipe do Ravenna, por acreditarem neste sonho e vamos continuar trabalhando para ajudar a conquistar a Itália e o mundo!!! Tenho certeza de que estamos no caminho certo… Obrigado a todos os fãs por esta noite inesquecível, aos que vieram de longe me prestigiar e ver uma bela partida de futebol, com muito empenho em busca da subida de liga... Nos vemos em breve, família", escreveu Ronaldinho nas redes sociais.