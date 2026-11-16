Ronaldinho voltou a jogar após 11 anosStefano Rellandini / AFP
Ronaldinho não descarta disputar mais partidas pelo Ravenna
Craque voltou a participar de um jogo oficial e foi a atração em clássico pela terceira divisão italiana; camisa será leiloada
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Atacante reconheceu que treinou menos do que nos últimos anos após a queda do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final do torneio
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