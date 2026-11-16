Rafael Câmara teve antecipada a sua estreia na Fórmula 1, o o que inicialmente só aconteceria em 2027 - Divulgação / Fórmula 1

Rafael Câmara teve antecipada a sua estreia na Fórmula 1, o o que inicialmente só aconteceria em 2027Divulgação / Fórmula 1

Publicado 16/11/2026 10:29 | Atualizado 16/11/2026 20:53

Rafael Câmara para o GP de Las Vegas, que será disputado na madrugada de domingo (22). O pernambucano terá a oportunidade de fazer sua segunda corrida pela Fórmula 1, depois de uma difícil estreia debaixo de chuva no GP de São Paulo e que

A Haas confirmoupara o, que será disputado na madrugada de domingo (22). O pernambucano terá a oportunidade de fazer sua segunda corrida pela Fórmula 1, depois de uma difícil estreia debaixo de chuva noe que rendeu elogios

"O GP no Brasil foi um bom aprendizado e agora o foco está em evoluir, melhorar passo a passo e fazer melhor a cada sessão", declarou o brasileiro.



A decisão da equipe estadunidense mantém o brasileiro no lugar de Esteban Ocon, que teve sua saída antecipada antes do fim do contrato em dezembro. O francês foi afastado após desentendimentos internos durante o GP da Cidade do México.



O fato de mais uma vez não haver etapa da Fórmula 2 no mesmo fim de semana da F-1 também permite que Câmara concilie, por enquanto, as duas categorias. Essa questão, inclusive, gera indefinição para as duas últimas corridas, já que ele disputa o título.



Haas aprova estreia de Rafael Câmara



Chefe da Haas, Ayao Komatsu explicou que a experiência em Interlagos reforçou a confiança da equipe no piloto, contratado para integrar o grid da Fórmula 1 em 2027.



"No Brasil, Rafa Câmara fez sua estreia sobre condições extremamente desafiadoras e mostrou a nós e ao mundo por que o contratamos para 2027", destacou o dirigente.



"Estamos ansiosos para dar continuidade a esse trabalho e tê-lo pelo segundo fim de semana de corrida conosco", acrescentou Komatsu.



Chance de título na Fórmula 2



A participação em Las Vegas, porém, não garante quem será o piloto da equipe nas duas últimas corridas do campeonato. As etapas do Catar, entre 27 e 29 de novembro, e de Abu Dhabi, de 4 a 6 de dezembro, coincidem com a reta decisiva da Fórmula 2, nas mesmas pistas.



Câmara lidera a classificação da categoria de acesso, com 207 pontos, sete a mais que o búlgaro Nikola Tsolov. A possibilidade de disputar o título pode influenciar na definição da Haas para o encerramento da temporada.



Ryo Hirakawa, piloto reserva da escuderia, também está entre as alternativas. Ele substituiu Ocon no GP do México, mas não participou da etapa brasileira.

Em Las Vegas, o japonês terá outra função: ocupará o carro de Bearman durante o primeiro treino livre. Assim, a Haas utilizará os dois pilotos em atividades distintas ao longo da etapa.



A estreia na Fórmula 1

A contratação de Câmara, que faz parte da academia da Ferrari, foi anunciada após o brasileiro impressionar a equipe Haas em testes privados realizados em Portimão, em Portugal, em agosto. Na ocasião, ele superou os tempos de Bearman e chamou a atenção de Komatsu e dos engenheiros da Haas.



Aos 21 anos, o pernambucano já foi campeão da Fórmula Regional Europeia em 2024 e da Fórmula 3 em 2025, além de liderar a F2 em 2026. Já em seu início na Fórmula 1, teve um enorme desafio em Interlagos.



Sem nunca ter entrado no cockpit do carro de 2026 (o teste em agosto foi com o modelo de 2025), Rafa conseguiu o 11º lugar no grid de largada em uma classificação disputada sob chuva, mas bateu duas vezes.

Já na corrida, foi mais complicado ainda por não ter experiência. O brasileiro enfrentou problemas de adaptação ao longo da prova e terminou na 20ª posição.



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