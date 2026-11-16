Após defender a seleção brasileira, Endrick espera seguir com chances no Real MadridRafael Ribeiro/CBF
Milan define quanto pode investir em proposta para contratar Endrick
Clube italiano é um dos interessados em contar com jovem atacante da seleção brasileira que tem poucas chances no Real Madrid
O que pensa o Milan sobre Endrick
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