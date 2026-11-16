Após defender a seleção brasileira, Endrick espera seguir com chances no Real Madrid - Rafael Ribeiro/CBF

Após defender a seleção brasileira, Endrick espera seguir com chances no Real MadridRafael Ribeiro/CBF

Publicado 16/11/2026 12:29

investir até 70 milhões de euros (cerca de R$ 437 milhões) para tirar Endrick do Real Madrid. A imprensa italiana aponta o valor como definido pelos donos do clube para fazer uma grande contratação, como o atacante que será

O Milan estudapara tirar Endrick do Real Madrid. A imprensa italiana aponta o valor como definido pelos donos do clube para fazer uma grande contratação, como o atacante que será titular da seleção brasileira no amistoso contra Singapura , na terça-feira (17), como uma das opções.

Segundo o jornal italiano 'Corriere dello Sport', a oferta seria dividida em 60 milhões de euros fixos e mais 10 milhões de euros condicionados ao cumprimento de metas. A negociação também envolveria uma possibilidade de recompra para o clube espanhol por aproximadamente 80 milhões de euros (R$ 500 milhões).



Já o 'Gazzetta dello Sport' aponta que, além de Endrick há outra opção. O jovem italiano Nicolò Tresoldi, do Club Brugge, também está no radar para um alto investimento para o ataque na próxima janela de transferências, a partir de janeiro.



"Estou fazendo tudo o que posso para garantir que, quando quisermos um jogador, ninguém possa me dizer: 'Você não pode contratá-lo porque não tem dinheiro para isso'. Se eu quiser levar o Milan de volta ao topo das competições europeias, não apenas na Itália, precisamos descobrir como competir com os melhores clubes do mundo", disse o presidente da RedBird, proprietária do Milan, Gerry Cardinale.



O que pensa o Milan sobre Endrick



O clube de Milão trabalha com a perspectiva de transformar Endrick em uma das principais opções ofensivas da equipe nos próximos anos. Apesar do interesse, entretanto, o clube sabe que não será tão fácil tirá-lo do Real Madrid, já que o técnico José Mourinho faz questão de contar com ele.



O brasileiro de 20 anos ainda procura mais espaço para jogar na temporada e começou a jogar com mais regularidade. Após amargar três meses com apenas uma partida, ele entrou em campo seis vezes nos últimos sete compromissos do time, mas três delas ficou menos de 10 minutos.



Considerado um jogador de muito potencial por Mourinho, Endrick viu as oportunidades aparecerem novamente ao se destacar quando entrou na 4 a 3 sobre a Roma, pela Liga dos Campeões. O jovem fez o gol do empate na difícil partida e abriu caminho para a vitória de virada fora de casa.



Diante do novo status, o cenário para 2027 é uma incógnita. Além de Milan, a Roma é outra interessada, assim como clubes da Premier League. Mas não é tão certo que Endrick saia no meio da temporada, como aconteceu em 2026, quando foi emprestado ao Lyon em janeiro e passou a jogar com mais regularidade, o que o fez voltar para a seleção brasileira e ir para a Copa do Mundo.





