Neymar garante mais de R$ 130 mil em torneio de pôquer
Camisa 10 do Santos aproveita folga para participar do 50K Super High Roller Invitational, que teve inscrição de R$ 50 mil
Por Hugo Perruso
Neymar terminou o torneio em 10º lugar entre 152 participantes, o que garantiu premiação de R$ 138 mil
Raul Baretta / Santos
O camisa 10 dos Santos foi um dos convidados e duelou com grandes nomes do pôquer como André Akkari, Alisson Piekazewicz e o português Pedro Neves, campeão mundial em 2024 e responsável pela eliminação do atacante
Raul Baretta/Santos
Além do torneio que começou no sábado e terminou no domingo no WTC Sheraton, em São Paulo, Neymar também esteve presente em outra mesa com inscrição de R$ 25 mil
Raul Baretta/Santos
Companheiros de Santos, Rodinei e Arthur participaram do torneio de pôquer K 1-day Deepstack PKO. O lateral ficou em 12ª lugar e faturou mais de R$ 7 mil