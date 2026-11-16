Viveros, do Athletico-PR, dá pisão em Cuiabano - Reprodução / Cazé TV

Viveros, do Athletico-PR, dá pisão em CuiabanoReprodução / Cazé TV

Publicado 16/11/2026 14:08

expulso por um pisão intencional em Cuiabano, na partida contra o Vasco, pela 34ª rodada. O Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD) optou por aumentar a pena total do colombiano por conta de um recurso de Procuradoria que foi deferido. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, o centroavante Kevin Viveros, do Athletico-PR, teve um aumento um sua suspensão, após ter sido, na partida contra o Vasco, pela 34ª rodada. O Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD) optou por aumentar a pena total do colombiano por conta de um recurso de Procuradoria que foi deferido.

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A pena inicial, que foi definida pela 5ª Comissão Disciplinar, determinou que o jogador ficasse de fora dos dois próximos confrontos da equipe paranaense, contra Flamengo e Remo, respectivamente. Contudo, mediante à nova decisão, o jogador só poderá voltar a vestir a camisa do Athletico-PR no dia 2 de dezembro, na última rodada do Brasileirão, contra o São Paulo.

Apesar do aumento, a classificação dada ao incidente foi mantida no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que configura ato desleal ou hostil, mas agora foi escolhida a pena máxima de três jogos suspensão.

De forma anterior, a Procuradoria havia denunciado Viveros por agressão, enquadrando-se no artigo 254-A. Caso o pedido fosse acatado, poderia acatar em uma punição bem maior, de quatro a 12 jogos de suspensão, impossibilitando o centroavante de voltar a campo ainda em 2026.

Lance da expulsão

A expulsão ocorreu aos 31 minutos da segunda etapa. A partida já estava quente, quando Viveros fez uma falta em Cuiabano e o derrubou no chão. Após a queda, o jogador do Vasco disse alguma coisa para o atacante, ato que fez o colombiano perder a cabeça e pisar na barriga do defensor vascaíno de forma deliberada.

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Sem muitas dúvidas, o árbitro Ramón Abati Abel apresentou o cartão vermelho para o atacante, que ainda questionou a decisão. O companheiro de equipe de Cuiabano, Robert Renan, veio questionar o colombiano e quase iniciou uma confusão, mas rapidamente Alan Saldivia interferiu e evitou a confusão.

Momento atual do Athletico-PR

No momento atual, o Athletico-PR se encontra no 5° lugar do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos. Apesar da campanha positiva, o clube ainda está atrás de uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. O desfalque da principal referência ofensiva e a sequência negativa de quatro rodadas sem conquistar uma vitória podem se tornar um empecilho.

Com o fim da Data Fifa se aproximando, os paranaenses voltam a campo pelo Brasileirão, na quarta-feira (18), para enfrentar o Flamengo, no Maracanã. O jogo será às 20h30 (de Brasília), válido pela 35ª rodada.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza