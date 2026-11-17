Ronaldinho, Pelé e mais: veja jogadores que voltaram da aposentadoria
Após 11 anos, Bruxo voltou a jogar uma partida oficial de futebol na vitória do Ravenna sobre o Forlí por 2 a 0, pela Série C do Italiano
Por O Dia
Ronaldinho aposentou em 2015 após passagem pelo Fluminense. Na volta ao futebol, foi titular e participou da jogada de um dos gols da vitória do Ravenna, na Série C do Italiano
Stefano Rellandini / AFP
Pelé foi outro a resgatar as chuteiras penduradas. Após parar pelo Santos em 1974, o Rei voltou aos gramados entre 1975 e 1977, no New York Cosmos, dos EUA
Divulgação / New York Cosmos
Rivaldo, camisa 10 de 2002, anunciou fim da carreira em 2014, mas voltou ao Mogi Mirim-SP, clube que era presidente, em 2015. A passagem durou apenas quatro jogos, mas o permitiu jogar com o filho, Rivaldinho
Divulgação / Mogi Mirim
Romário se aposentou em 2008, atuando pelo Vasco. Porém, decidiu voltar aos gramados pelo America em duas oportunidades: 2009 e 2024. Na primeira, jogou uma vez. Na segunda, não atuou
Reprodução / America Football Club
Zico aposentou no fim de 1990 pelo Flamengo, mas decidiu voltar a jogar futebol em 1991 pelo Kashima Antlers e ajudou a profissionalizar o futebol japonês
Divulgação / Zico
Dida deixou o Milan em 2010 e ficou dois anos parado antes de retornar ao futebol pela Portuguesa-SP, em 2012. Depois, ainda passou por Grêmio e Internacional
Divulgação / Internacional
Roberto Carlos, lateral do Penta, se aposentou em 2012, pelo Anzhi, da Rússia, mas voltou a jogar por curto período em 2015, no Delhi Dynamos, da Índia
Divulgação
Arjen Robben, lenda holandesa do Bayern de Munique, se aposentou em 2019. Depois, em 2020, anunciou retorno ao Groningen, time que o revelou na Holanda, por uma temporada
Divulgação / Groningen
Verón pendurou as chuteiras e voltou a jogar pelo Estudiantes em duas ocasiões (2014 e 2017), acumulando também o cargo de presidente do clube
Divulgação
Paul Scholes aposentou-se do Manchester United em 2011, mas retornou aos gramados em janeiro de 2012 a pedido de Alex Ferguson e ajudou a conquistar o Campeonato Inglês de 2013
Reprodução/Instagram @wearetheoverlap
Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol, Cruyff aposentou-se aos 31 anos em 1978, mas voltou a jogar no ano seguinte nos Estados Unidos pelo Los Angeles Aztecs