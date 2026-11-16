Harry Kane não incluiu Brasil e Argentina entre as melhores seleções do mundo na atualidade. Em entrevista à "ESPN" após a vitória da Inglaterra por 3 a 2 sobre a Espanha, no último domingo (15), no Estádio Metropolitano, em Madri, pela Liga das Nações, o atacante citou apenas equipes europeias ao falar sobre o grupo de elite do futebol de seleções.
"Quando falamos de seleções nacionais de primeira prateleira, falamos da Espanha e da Inglaterra, como favoritas em qualquer torneio. As outras continuam as mesmas. Acho que a França, claro. Portugal também. A Itália obviamente teve um resultado fantástico contra a França na outra noite. A Holanda pareceu forte. A Alemanha estará lá, como sempre. Tantas ótimas equipes", afirmou o capitão inglês
Contexto pesa contra a fala
A ausência da Argentina chama atenção. A Albiceleste foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2026, vencida pela Espanha, e eliminou justamente a Inglaterra na semifinal, com uma virada por 2 a 1, em Atlanta.
O ranking da Fifa também não acompanha a avaliação do inglês. Na lista mais recente, a Espanha lidera, a Argentina aparece em segundo lugar, a Inglaterra é a quarta colocada e o Brasil ocupa a sexta posição.
Ferida da Copa
A relação de Kane com a Argentina também tem um capítulo recente doloroso. Na semifinal da Copa do Mundo, em Atlanta, a Inglaterra abriu o placar, mas sofreu a virada nos minutos finais e foi eliminada. Na ocasião, o capitão lamentou a postura defensiva da equipe depois de sair na frente e admitiu que, naquele nível, segurar a vantagem não era suficiente.
Já o Brasil vive um momento de instabilidade. Eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo, a Seleção de Carlo Ancelotti perdeu para o Japão por 3 a 2 no último sábado (14), em amistoso disputado em Singapura. A equipe ainda enfrenta Singapura nesta terça-feira (17), às 7h (de Brasília), no último jogo do ano.
Liderança garantida
Kane foi um dos destaques da vitória em Madri. O atacante abriu o placar ao converter um pênalti aos 45 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, a Inglaterra igualou a pontuação da Espanha e assumiu a liderança do grupo pelo saldo de gols.
Bola de Ouro
Aos 33 anos, o centroavante do Bayern de Munique vive grande fase. No fim de outubro, Kane foi eleito o melhor jogador do mundo ao vencer a Bola de Ouro, depois de uma temporada em que ajudou o clube alemão a conquistar a Bundesliga. Desde agosto, somando jogos pelo Bayern e pela Inglaterra, o atacante já marcou 18 gols e deu 12 assistências.
*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.