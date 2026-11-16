Rodrygo perdeu a última Copa do Mundo após operar o joelho - Divulgação

Rodrygo perdeu a última Copa do Mundo após operar o joelhoDivulgação

Publicado 16/11/2026 15:18

O Santos tem o meia-atacante Rodrygo, de 25 anos, como o grande sonho de consumo para a próxima temporada. O Peixe já entrou em contato com o Real Madrid e o objetivo é trazer o brasileiro por empréstimo por pelo menos uma temporada.

Para trazer Rodrygo, o Santos contará com a influência de Neymar, grande ídolo do jogador, que também foi revelado pelo Peixe. Com o pai do camisa 10 de CEO, o clube paulista aguarda somente a eleição presidencial no próximo dia 12 para avançar na renovação.

O craque foi importante para que o Santos conseguisse trazer alguns reforços para a atual temporada. Everton Cebolinha, Arthur e Philippe Coutinho chegaram ao Peixe no segundo semestre, depois de conversas com Neymar. O rendimento do clube paulista evoluiu.

Além da relação de idolatria por parte de Rodrygo, Neymar e o jogador do Real Madrid já atuaram juntos. Os dois foram titulares da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Foi o primeiro e único Mundial do atleta do clube espanhol e o terceiro do craque do Santos.

Porém, a contratação de Rodrygo não deverá ser fácil. O atleta, que ainda se recupera de uma grave lesão no joelho direito, está nos planos de José Mourinho para a atual temporada europeia. A tendência é que ele comece a ter oportunidades no começo do ano que vem.

A lesão de Rodrygo aconteceu no dia 2 março em partida entre o seu clube e Getafe no Santiago Bernabéu. Ele entrou em campo aos nove minutos do segundo tempo e pouco depois, caiu sentindo dores. Apesar do incômodo, ele seguiu no jogo até o apito final.

O atacante era uma das figuras de confiança de Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid, e também viveu seu melhor momento na carreira. Porém, por causa da contusão, Rodrygo acabou ficando de fora da Copa do Mundo deste ano. O italiano, que segue na seleção brasileira, deverá convocá-lo em breve, quando o jogador estiver melhor. Ele deve ser uma das figuras mais importantes visando o ciclo para o Mundial de 2030.

Rodrygo chegou ao Real Madrid em 2018 por 45 milhões de euros (algo em torno de R$ 193 milhões). No total, ele entrou em campo em 296 jogos, 71 gols e deu 54 assistências. O atacante conquistou 12 títulos pelo clube, os principais foram duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes e três Campeonatos Espanhóis. Em 2022, ele disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira.