Eduardo Dantas assumiu cargo - Divulgação

Eduardo Dantas assumiu cargoDivulgação

Publicado 16/11/2026 15:25

presidente da Sport Jiu-Jitsu South American Federation (SJJSAF), Eduardo Dantas , defende que o ensino das artes marciais vá além da técnica e inclua valores, princípios e responsabilidade social. Ao comentar a prisão de um lutador acusado de tentar matar duas vizinhas na Tijuca, Zona Norte do Rio, ele afirmou que "formar um faixa preta não é formar um professor, e muito menos formar um cidadão". Bicampeão mundial de MMA, multicampeão de jiu-jitsu, ele questiona o critério usado para reconhecer lutadores.

"Graduamos os praticantes e atletas pelo seu resultado técnico, na competição ou na academia. E os valores?", disse. Para ele, a técnica é apenas parte da formação. "Conheço o poder que o treino dá a um atleta. E sei que, quanto maior a nossa capacidade de causar dano, maior tem de ser a nossa responsabilidade de nunca usá-la para agredir alguém."

Eduardo Dantas abordou a importância da cidadania Divulgação / SJJSAF

É nesse ponto que o dirigente cita o trabalho que coordena. Como idealizador do Código Marcial, curso de formação de instrutores realizado em parceria com a UNIRIO, ele diz que a responsabilidade do professor precisa estar no currículo. Dentro do curso, criado com a professora Luciana Neder, está o módulo Tatame Seguro, voltado à prevenção e à proteção de mulheres, crianças, jovens e adolescentes. Segundo Dantas, o módulo ensina quem dá aulas a construir "um ambiente de respeito e confiança" e a reconhecer situações de risco. "A ideia é que a segurança e o cuidado não apareçam apenas no discurso, mas façam parte da formação de quem está à frente de uma turma", afirmou.



A discussão ganhou força após o episódio ocorrido na madrugada de quinta-feira (5). Segundo a investigação, Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, invadiu o apartamento de uma idosa de 81 anos que mora sozinha e a agrediu. Uma vizinha de 40 anos que foi ajudá-la foi atingida por mais de 30 socos, chutes, cotoveladas e um mata-leão dentro do elevador, de acordo com imagens de câmeras de segurança. Lucas responde por tentativa de feminicídio, lesão corporal, invasão de domicílio e resistência à prisão. A Justiça do Rio manteve a prisão preventiva, e ele ainda não foi julgado.



Dantas afirma que o caso "chocou o Rio" e que "poderia ter sido a minha mãe, que mora sozinha". Ele pede que os fatos sejam apurados "com rigor e celeridade" e manifesta solidariedade às vítimas e às famílias. Para o presidente da federação, a responsabilização deve vir acompanhada de mudanças dentro do esporte. Ele defende três frentes: a lei, com a pena cumprida de fato; a formação ética em todas as academias, "aula após aula"; e o acompanhamento emocional de quem convive com a força física. "É preciso discutir a responsabilidade de quem ensina, de quem pratica e das instituições que representam o nosso esporte", disse, ao alertar que o caso não pode virar "mais um episódio esquecido em poucos dias".



Ele encerra com uma frase que resume sua posição: "Aprender a lutar não dá o direito de machucar o outro. Muito pelo contrário: dá a responsabilidade de proteger."