Jorge Jesus foi pivô na aposentadoria de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa - Divulgação/Portugal

Jorge Jesus foi pivô na aposentadoria de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesaDivulgação/Portugal

Publicado 16/11/2026 16:47 | Atualizado 16/11/2026 16:50

O treinador Jorge Jesus voltou a ser alvo de críticas por conta da polêmica que envolveu Cristiano Ronaldo e culminou na aposentadoria do astro da seleção portuguesa. Desta vez, a mãe do craque, Dolores Aveiro, veio à público com declarações afiadas sobre o técnico e seus ex-companheiros de seleção.

"Claro que ficou triste. Enganaram o Cristiano. E eu também estou triste. A derrota (para a Dinamarca) foi bem feita. Fiquei contente (...) A homenagem devia ser feita à frente dele, não sem ele. A nossa homenagem vai ser aqui no Sporting. Dão-lhe valor. Ele não foi respeitado, nem pelos colegas. A minha relação com Jorge Jesus? É igual à dele", afirmou a matriarca da família do jogador, em evento promovido pelo Sporting para rebatizar o CT do clube com o nome de Dolores Aveiro.

Em resposta à declaração, Jorge Jesus garantiu que compreende as motivações de Dolores por ser mãe do atleta, e reforçou todo o respeito que tem pela sua pessoa.

"Agora tenho de responder à mãe do Cristiano Ronaldo? A minha mãe também… A mãe do Cristiano Ronaldo é uma senhora que prezo muito, vai dizer o quê? Mãe é mãe, não há volta a dar a isto, compreendo as declarações", rebateu o treinador, em entrevista concedida à "RTP".

A homenagem

Cristiano Ronaldo foi homenageado pela seleção de Portugal na goleada por 4 a 1 sofrida para a Noruega no Estádio do Dragão, em Porto, no último sábado (14), pela Liga das Nações. Antes do apito inicial, todos os atletas lusitanos entraram com a camisa 7, marca registrada do jogador, e seu nome nas costas. Na arquibancada, subiu um mosaíco com a frase "Obrigado, Capitão!", além de uma imagem dele estampada em uma faixa.

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Após o começo do jogo, houve uma salva de aplausos generalizada para o jogador no minuto 7, enquanto o placar ainda estava zerado. Nenhum conhecido próximo, familiar, ou o próprio Cristiano estiveram presentes no jogo para ver a homenagem ao vivo.

Relembre o conflito

A briga entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo começou na vitória portuguesa por 2 a 1 sobre a mesma Noruega, no dia 27 de setembro. O camisa 7 começou o duelo entre os reservas, mas esperava entrar em campo no decorrer da partida, pois este havia sido o "combinado" com o treinador.

Contudo, o comandante optou por manter Gonçalo Ramos em campo durante os 90 minutos, argumentando que a mudança de ideia ao longo da partida foi diretamente relacionada à atuação do atleta, que marcou o gol da vitória da equipe. Ao fim do duelo, Cristiano Ronaldo foi imediatamente para o vestiário, revoltado com a falsa expectativa criada.

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A cena repercutiu entre a imprensa e os torcedores, que não entenderam o motivo da revolta do astro em primeiro momento. Mas a crise se confirmou dois dias depois, quando Cristiano não se apresentou para o treinamento da Seleção.

Com a ausência, o tema se tornou a principal pauta de entrevista coletiva concedida por Jorge Jesus. Na ocasião, o comandante foi direto sobre o tema: "Eles sabem, todos sabem, quem trabalhou comigo. Até os presidentes sabem: no clube manda o presidente, no time mando eu. Em todo lugar onde eu estiver, e com os jogadores é igual".

Em reação às declarações, Cristiano Ronaldo deixou a concentração de Portugal assim que a coletiva se encerrou, e se pronunciou através das redes sociais.

"Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção.", afirmou o ídolo português, por meio de postagem no Instagram.

Este conflito foi o estopim para a série de desconfortos que acabou culminando na aposentadoria, antes do esperado, de Cristiano Ronaldo na seleção nacional. Ao todo, foram 23 anos de história, com 234 jogos e 146 gols.

Além disso, ele atuou em seis Copas do Mundo, conquistou a Eurocopa de 2016 e ergueu duas Ligas das Nações da Uefa, sendo estes os primeiros títulos da história de Portugal. Ele ainda almejava participar de mais uma edição deste último torneio, em 2027.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo