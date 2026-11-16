Renato Gaúcho em coletiva pelo Grêmio - Lucas Uebel / Grêmio

Renato Gaúcho em coletiva pelo GrêmioLucas Uebel / Grêmio

Publicado 16/11/2026 18:20

Sempre polêmico, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, abordou um dos temas que mais repercutiu desde seu retorno para quinta passagem pelo clube gaúcho: as críticas ao elenco. O comandante, de 64 anos, afirmou que suas falas mais enérgicas foram propositais para mexer com o brio dos seus jogadores.

"Eu dei umas entrevistas que eu me alterei um pouquinho. Foi justamente porque eu estava vendo o jeito que eu encontrei o meu grupo. Eu tinha que trazer as críticas para mim, para vocês esquecerem o meu grupo. Quando fui criticado por atacar, eu estava defendendo. Hoje, esse grupo está dando conta do recado", disse.

O ídolo do Grêmio afirmou que as declarações pesadas ajudaram a tirar o peso do grupo gremista e atrair para si. Com isso, os atletas se sentiram mais leves para render dentro de campo.

"A estratégia deu certo, vocês esqueceram o meu grupo, me atacaram, era o que eu queria. Enquanto isso, eu estava trabalhando e estava fechadíssimo com o meu grupo", explicou o técnico.

Depois da derrota de virada para o Cruzeiro por 4 a 2, em Porto Alegre, em partida do Brasileiro, no dia 18 de outubro, Renato Gaúcho detonou o elenco do Grêmio, inclusive suas condições físicas.

"Todo mundo é culpado. Tem de analisar a culpa de cada um. Vocês que analisem o percentual. Eu me incluo. O Renato tem culpa, claro. Mas é preciso analisar desde o início do ano. É inadmissível o tamanho do Grêmio e lutar na parte de baixo da tabela. Cada um tem sua parcela."

Renato Gaúcho afirmou que um dos atletas do elenco foi apresentado no clube gaúcho totalmente fora das condições possíveis para desempenhar o futebol.

"Um jogador veio para o Grêmio com 9kg acima do peso. Hoje está no peso e ele é bom jogador. Mas aí ninguém olha quem vai contratar? Não vê o perfil? Não estamos falando da parte técnica Você precisa olhar a ficha", declarou.

O Grêmio está na final da Copa do Brasil e irá enfrentar o Palmeiras em busca do sexto título da competição. As duas equipes vão duelar em final única no próximo dia 6, em Brasília, no Mané Garrincha, em Brasília.

No Brasileirão, a situação dos gaúchos ainda é extremamente delicada. Com 37 pontos, o Grêmio está na zona de rebaixamento, faltando apenas quatro rodadas para o fim da competição, com um ponto a menos que o Internacional, seu maior rival, que está fora do Z-4. De acordo com o matemático Tristão Garcia, em dados disponibilizados pelo portal "Infobola", o risco de rebaixamento é de 53%.