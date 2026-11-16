Renato Gaúcho em coletiva pelo GrêmioLucas Uebel / Grêmio
Renato Gaúcho diz que críticas ao elenco do Grêmio foi 'estratégia'
Técnico está em sua quinta passagem pelo clube gaúcho; Tricolor vive luta contra o rebaixamento e final da Copa do Brasil ao mesmo tempo
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Ex-promessa do Botafogo almeja conquista no Campeonato Russo
Zagueiro, de 26 anos, é um dos destaques no sistema defensivo do Dinamo Moscou nesta temporada e busca quebra de tabu histórico
Consórcio nega ter recebido proposta por direitos de nome do Maracanã
Fla-Flu Serviços desmente informação sobre possível proposta de plataforma de conteúdo adulto por assinatura por naming rights do estádio
Atacante do Botafogo deixa campo de maca na seleção; treinador explica
Jogador teve problema físico em partida neste domingo (15), e técnico confirmou que ele já havia sofrido pancada na região em treinamento
De saída do Vasco, zagueiro viaja para a Europa
Carlos Cuesta, de 27 anos, tem opção de compra de algo em torno de R$ 32 milhões; Cruz-Maltino não irá exercer prioridade
Fluminense tem Martinelli e Wesley Natã de volta aos treinos
Volante avança na recuperação após artroscopia no joelho, enquanto atacante retorna ao profissional depois de reforçar o sub-20
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