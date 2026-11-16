Philippe Diallo comanda a federação francesa desde 2023Lou Benoist/ AFP
Uefa define o candidato para disputar eleição a presidente da Fifa
Dirigente francês Philippe Diallo não era a primeira opção da federação europeia para difícil concorrência contra Infantino
Uma aposta complicada
Edenilson admite baixa, mas elogia Tite e mantém otimismo no Botafogo
Para o meio-campista, o foco do Alvinegro deve ser somar pontos nas rodadas finais do Brasileiro, para 'terminar o ano de cabeça erguida'
Flamengo cita 'mudança abrupta' e confirma fim de patrocínio da Betano
Rubro-Negro apresentou o orçamento para 2027, com foco em preservar a sustentabilidade financeira do clube em meio à proibição das bets
Campeão da Recopa visita CT do Fluminense: 'Fiz muitos amigos aqui'
Renato Augusto esteve nas instalações do Tricolor nesta segunda-feira (16), para resgatar memórias e reencontrar antigos companheiros
Comentarista da Globo vê Ancelotti blindado: ‘Continuou porque é ele’
Repórter Eric Faria afirmou no Sportv que qualquer técnico brasileiro teria caído após a Copa; Abel Neto disse que italiano corre risco
Alemanha faz 5 na Holanda e vai às quartas da Liga das Nações
Comandados de Klopp deram show no Estádio Olímpico de Berlim e garantiram não só a vaga, como o primeiro lugar do Grupo 2
Cano rechaça Lanús e pode defender outro clube no futebol brasileiro
Atacante, de 38 anos, entrou em campo em apenas 15 jogos na temporada; futuro do camisa 14 no Fluminense é considerado incerto