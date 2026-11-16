Philippe Diallo comanda a federação francesa desde 2023 - Lou Benoist/ AFP

Philippe Diallo comanda a federação francesa desde 2023Lou Benoist/ AFP

Publicado 16/11/2026 16:37

O Comitê Executivo da Uefa designou, nesta segunda-feira (16), Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), como candidato à presidência da Fifa, em oposição ao atual mandatário, Gianni Infantino , nas eleições de 18 de março de 2027, em Rabat.

A candidatura de Diallo deve ser formalmente ratificada na terça-feira pelo Comitê Executivo da FFF, informou a Uefa. O prazo para a apresentação de candidaturas à presidência da Fifa termina nesta quarta-feira.

"Em uma reunião realizada hoje e presidida pelo presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, as associações nacionais representadas no Comitê Executivo da Uefa e no Conselho da Fifa convidaram Philippe Diallo a se candidatar às eleições presidenciais da Fifa, assegurando, por unanimidade, seu total apoio", informou a entidade europeia em comunicado.

"Diante de sérias preocupações sobre o rumo tomado pela Fifa, as associações nacionais fizeram um apelo à união e à renovação da confiança dentro da comunidade mundial do futebol", acrescenta a nota.

A Uefa buscava um candidato com credibilidade para enfrentar Infantino, no cargo desde 2016. E se manteve à frente da oposição ao dirigente ítalo-suíço desde que foi revelado o projeto, finalmente abortado, de criar uma sociedade comercial aberta a investidores privados, batizada de Fifa Forward Enterprise (FFE).

Após ter recebido várias recusas, entre elas a do canadense Victor Montagliani, presidente da Confederação da América do Norte, América Central e Caribe (Concacaf), e a do catari Nasser Al-Khelaïfi, presidente do Paris Saint-Germain, a entidade acabou optando por Philippe Diallo.

Segundo vários veículos de imprensa, o nome do lendário ex-treinador francês Arsène Wenger também chegou a ser cogitado para desafiar Gianni Infantino, mas ele recusou proposta.

Uma aposta complicada



A possibilidade de Diallo chegar à presidência, contudo, parece muito complicada. Debilitado politicamente após a revelação do projeto FFE, Infantino obteve, desde então, o apoio da Confederação Asiática (AFC), que em um dado momento havia se alinhado à Uefa em sua oposição ao presidente da Fifa.

Infantino conta também com o apoio da Confederação Sul-Americana (Conmebol) e da Confederação Africana (CAF).

Philippe Diallo, de 63 anos, assumiu a presidência da FFF em janeiro de 2023 no lugar de Noël Le Graët, que renunciou após uma sucessão de escândalos.

Diallo ocupou o cargo interinamente até junho daquele mesmo ano, quando foi eleito presidente, antes de ser confirmado em dezembro de 2024 para um mandato de quatro anos.

Antes de sua eleição, foi, em particular, o principal responsável pelo sindicato dos clubes profissionais franceses e membro do conselho de administração da Liga de Futebol Profissional.