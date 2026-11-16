Formado nas categorias de base do Fluminense, o atacante Evanilson, de 27 anos, entrou no radar de dois gigantes da Premier League. Segundo o site "The Daily Briefing", Arsenal e Manchester City aparecem como os principais interessados no centroavante do Bournemouth para a próxima janela de transferências, que abre em janeiro.
Se o valor for alcançado, os Cherries terão lucro com a operação. Em agosto de 2024, o Bournemouth pagou 40 milhões de libras (cerca de R$ 283 milhões na época) ao Porto, de Portugal, para contratar Evanilson, na maior contratação da história do clube. O atacante, de 27 anos, tem contrato até junho de 2029.
Grande fase
O interesse acompanha o bom momento do brasileiro na temporada. Em 14 jogos oficiais, somando Premier League e Liga Europa, Evanilson marcou sete gols e deu cinco assistências. O atacante vive uma sequência de gols e balançou as redes pelo quarto jogo seguido no último fim de semana, na vitória sobre o Ipswich Town, pelo Campeonato Inglês.
Evanilson também foi decisivo na campanha europeia. Na vitória de virada por 3 a 1 sobre o Sparta Praga, pela quarta rodada da Liga Europa, saiu do banco e marcou o gol que colocou o Bournemouth em vantagem. O time inglês tem 100% de aproveitamento na competição e divide o topo da tabela com o Benfica.
Fluminense pode lucrar
Uma eventual venda também pode render dinheiro ao Fluminense. Como clube formador, o Tricolor tem direito a uma porcentagem do valor de transferências internacionais do atacante, pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.
Evanilson passou pelas categorias de base em Xerém e deu os primeiros passos como profissional no Fluminense, antes de se transferir para o futebol português. No Porto, se firmou como um dos principais atacantes do país e ganhou projeção internacional, o que levou à venda para a Inglaterra.
Pelas regras da Fifa, o mecanismo de solidariedade prevê o repasse de até 5% do valor de cada transferência internacional aos clubes que formaram o atleta dos 12 aos 23 anos. O percentual é dividido de acordo com o tempo que o jogador passou em cada clube nesse período.
Parceria com Rayan
No Bournemouth, Evanilson forma uma dupla brasileira com Rayan, ex-Vasco. Os dois têm sido peças importantes na boa temporada do time comandado pelo alemão Marco Rose, que foi indicado ao prêmio de técnico do mês de outubro na Premier League.
*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato
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