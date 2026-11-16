Maracanã - Daniel Brasil / Maracanã

Maracanã Daniel Brasil / Maracanã

Publicado 16/11/2026 18:05 | Atualizado 16/11/2026 19:47

O Consórcio Fla-Flu negou nesta segunda-feira (16) ter recebido proposta da empresa Fatal Fans pelos naming rights do Maracanã . No comunicado, a Fla-Flu Serviços informou que não existe qualquer negociação em andamento sobre a venda dos direitos de nome do estádio e classificou como inverídicas as informações publicadas por veículos de comunicação.

A plataforma de conteúdo adulto por assinatura teria manifestado o interesse de adquirir os naming rights do Maracanã e teria apresentado uma oferta de R$ 70 milhões por temporada num período de 10 anos, com um investimento total de R$ 700 milhões. Em nota, o Consórcio Fla-Flu esclareceu que não recebeu nenhuma proposta da empresa sobre os direitos de nome.

"A Fla-Flu Serviços vem a público esclarecer que não recebeu, em nenhum momento, qualquer proposta da empresa Fatal Fans referente aos naming rights do Maracanã. Dessa forma, esclarece também que não existe qualquer negociação em andamento com a referida empresa sobre o tema", diz um trecho da nota divulgada pelo Consórcio Fla-Flu.

A empresa faz parte do "Grupo Atlas", que tem a "Fatal Model" como principal negócio. Somadas as operações, o grupo acumula mais de 30 patrocínios firmados com clubes e competições em todo o Brasil. Entre eles, estão o Vila Nova-GO, Operário-PR e Avaí. Na Série A do Brasileirão, já chegou a patrocinar o Vitória e também havia interesse pelo naming rights do Barradão.

O Maracanã não possui naming rights, embora isso esteja nos planos de Flamengo e Fluminense para o futuro. Atualmente, o maior acordo de direitos de nome anual de estádios no Brasil pertence ao Palmeiras, que recebe R$ 50 milhões por ano do Nubank. Ao todo, o contrato prevê o pagamento de R$ 500 milhões em 10 anos. O maior contrato, porém, é do Pacaembu com o Mercado Livre, que pagará R$ 1 bilhão em 30 anos.

Fatal Model já teve interesse no Flamengo

Não é a primeira vez que uma empresa do "Grupo Atlas" manifesta interesse em entrar no futebol carioca. Em setembro deste ano, a "Fatal Model", empresa que pertence ao grupo, teria enviado uma proposta de patrocínio para o Flamengo. O acordo seria de R$ 100 milhões por um ano de vínculo para estampar a marca no espaço principal da camisa.

Em nota oficial, o Flamengo desmentiu a proposta no mesmo dia em que a informação foi publicada por veículos de comunicação. Na ocasião, o Rubro-Negro afirmou que não existia negociação nos termos divulgados e que iria tomar medidas contra a divulgação das informações e de imagens da camisa com uma marca que não faz parte de seus patrocinadores.

Veja a nota oficial:

"A Fla-Flu Serviços vem a público esclarecer que não recebeu, em nenhum momento, qualquer proposta da empresa Fatal Fans referente aos naming rights do Maracanã.



Dessa forma, esclarece também que não existe qualquer negociação em andamento com a referida empresa sobre o tema.



A informação divulgada hoje (16/11) por veículos de comunicação é totalmente inverídica e não corresponde à realidade dos fatos.



Por fim, a Fla-Flu Serviços reitera seu compromisso com a transparência e a veracidade das informações."