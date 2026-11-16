Lionel Scaloni é o técnico da ArgentinaAFP
Os argentinos vão enfrentar a seleção costarriquenha na terça-feira no estádio Mario Kempes, em Córdoba, onde tentarão virar a página da derrota da última sexta-feira por 2 a 1 diante da 'Celeste', em seu primeiro jogo depois da despedida de Lionel Messi da seleção.
"Temos uma boa base e, agora, teremos que ir preenchendo essas lacunas de grandes jogadores que são insubstituíveis. Vamos tentar ocupar esse espaço com jovens que acreditamos que farão parte da equipe por muito tempo", disse Scaloni em entrevista coletiva na véspera da partida contra a Costa Rica.
Sobre a renovação necessária após as aposentadorias de Messi e Nicolás Otamendi, e a saída, por razões técnicas, de outra referência, como Rodrigo De Paul, o treinador reiterou seu plano de "testar alguns jogadores, para que seja o momento ideal para eles, um momento positivo".
A Argentina também não conta com outros destaques nesta data Fifa, como o atacante Lautaro Martínez (Inter de Milão) e o zagueiro Cristian 'Cuti' Romero (Atlético de Madrid).
"O objetivo é continuar encontrando esse tipo de jogador que mantenha a chama, o desejo de vir para a seleção. Acredito que isso vai continuar existindo. Todo compromisso serve para nós", acrescentou Scaloni.
Uma das mudanças definidas será o retorno do goleiro Emiliano 'Dibu' Martínez, recém-recuperado de uma fratura na mandíbula, no lugar de Gerónimo Rulli.
"Tentamos preencher essas lacunas com os melhores jogadores que temos. No outro dia, [Exequiel] Palacios jogou na posição de camisa 5 e, amanhã, veremos outra alternativa. Temos [Gianluca] Prestianni e Franco [Mastantuono]. Não podemos colocá-los todos juntos, pois é preciso manter um equilíbrio, mas queremos vê-los", avaliou Scaloni sobre suas opções.
Além disso, o treinador respondeu sobre a possibilidade de Messi integrar a comissão técnica no ciclo até a Copa do Mundo de 2030.
"Ele vai continuar jogando até depois de 2030. Na seleção, ele já disse que não, mas, como jogador, tomara que continue enquanto puder. Agora, se ele quiser vir para cá [com a comissão técnica], não tem problema nenhum, que venha", concluiu Scaloni.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.