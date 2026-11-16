Ancelotti convocou a Seleção nesta quinta-feira (29) - Rafael Ribeiro/CBF

Ancelotti convocou a Seleção nesta quinta-feira (29)Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 16/11/2026 19:45 | Atualizado 16/11/2026 19:49

Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira voltou a ser debatida na televisão. No "Sportv", o comentarista Eric Faria afirmou que o italiano só seguiu no cargo depois da eliminação na Copa do Mundo por causa do peso do próprio nome. A permanência devoltou a ser debatida na televisão. No "Sportv", o comentarista Eric Faria afirmou que o italiano só seguiu no cargo depois da eliminação na Copa do Mundo por causa do peso do próprio nome.

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"Eu acho que ele só continuou porque é ele. Qualquer outro técnico brasileiro teria caído depois da Copa", afirmou o comentarista". "Eu acho que ele só continuou porque é ele. Qualquer outro técnico brasileiro teria caído depois da Copa", afirmou o comentarista".

Copa América como termômetro

A discussão começou com uma pergunta do pentacampeão Denílson, que também participava do programa. O ex-jogador questionou se Ancelotti correria risco de demissão caso a Seleção não apresente um bom desempenho na próxima Copa América.



"Se o Ancelotti chegar na Copa América e não produzir, ele corre risco?", perguntou Denílson. O comentarista Abel Neto não hesitou ao responder: "Aqui é o Brasil. Claro que corre".



Queda na Copa e derrota para o Japão

O debate surge em meio a momento delicado para a Seleção. Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Noruega, resultado que aumentou a pressão sobre o trabalho do treinador italiano. Mesmo assim, a CBF decidiu manter Ancelotti para o novo ciclo.

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Desde então, a equipe ainda não engrenou. No último sábado (14), a Seleção perdeu para o Japão por 3 a 2, em amistoso disputado no Estádio Nacional de Singapura. O Brasil encerra o ano nesta terça-feira (17), contra Singapura, às 7h (de Brasília), no mesmo local.

Desde então, a equipe ainda não engrenou. No último sábado (14), a Seleção perdeu para o Japão por 3 a 2, em amistoso disputado no Estádio Nacional de Singapura. O Brasil encerra o ano nesta terça-feira (17), contra Singapura, às 7h (de Brasília), no mesmo local.

Críticas acumuladas

Não é a primeira vez que a Seleção vira alvo de críticas de ex-jogadores e comentaristas nas últimas semanas. O próprio Denílson já havia dito que o time “não tem mais identidade”, em avaliação sobre o estilo de jogo da equipe de Ancelotti.



A Data Fifa de novembro também foi marcada pela polêmica envolvendo Raphinha. Antes da convocação, o atacante do Barcelona afirmou que o técnico, se quisesse contar com ele, teria de saber administrar seus minutos em campo. Esta declaração irritou torcedores e rendeu críticas.



Currículo vitorioso

Apesar da fase ruim na Seleção, Ancelotti é um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol. O italiano conquistou a Liga dos Campeões cinco vezes, duas pelo Milan e três pelo Real Madrid, e é o único técnico a ser campeão das cinco principais ligas da Europa. Foi esse histórico que levou a CBF a contratá-lo, em 2025, após uma longa negociação. Ele é o primeiro estrangeiro a comandar a Seleção.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de João Vitor Cravo