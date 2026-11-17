Publicidade
Com três de Vini Jr, Brasil atropela Singapura em último jogo do ano
Seleção teve domínio absoluto durante todo o amistoso e goleou por 7 a 0; Endrick, Estêvão, Rayan e Allan fecharam o placar
No último compromisso de 2026, o Brasil não tomou conhecimento e atropelou Singapura por 7 a 0, nesta terça-feira (17), em amistoso realizado no Estádio Nacional de Singapura. A Seleção teve domínio absoluto durante os 90 minutos e contou com um show de Vini Jr, que balançou a rede três vezes. Endrick, Estêvão, Rayan e Allan foram os responsáveis por fechar a goleada.
Agora, a Amarelinha só voltará a campo no ano que vem. A Data Fifa seguinte está marcada para março, entre os dias 22 e 30 – ainda sem adversários definidos.
O jogo
Conforme o esperado, o Brasil logo de cara tomou as rédeas da partida. A primeira oportunidade veio com Estêvão, que carimbou a trave depois de bonita escorada de Bruno Guimarães, de peito. Aos nove minutos, Singapura errou na saída de bola, Bruno Guimarães recuperou e achou Vini Jr dentro da área. O atacante bateu a marcação só ao dominar e abriu o placar.
Na sequência, Vini Jr lançou para Endrick, que partiu em velocidade, entrou cara a cara e devolveu para o companheiro empurrar para a rede. Aos 21, Estêvão recebeu no fundo e cruzou para o meio. Vini Jr, de novo, apenas teve o trabalho de mandar para dentro e sair para comemorar.
Os asiáticos chegaram uma vez, com Fandi, que chutou para fora. Rayan teve um gol anulado em seguida, por impedimento de Vini Jr no começo da jogada. Mas não foi problema, já que Endrick marcou o quarto em finalização rasteira, de longe, aos 31. Estêvão também teve um gol invalidado, por falta de Vini Jr em Mahbud, arqueiro adversário.
Na sequência, Vini Jr lançou para Endrick, que partiu em velocidade, entrou cara a cara e devolveu para o companheiro empurrar para a rede. Aos 21, Estêvão recebeu no fundo e cruzou para o meio. Vini Jr, de novo, apenas teve o trabalho de mandar para dentro e sair para comemorar.
Os asiáticos chegaram uma vez, com Fandi, que chutou para fora. Rayan teve um gol anulado em seguida, por impedimento de Vini Jr no começo da jogada. Mas não foi problema, já que Endrick marcou o quarto em finalização rasteira, de longe, aos 31. Estêvão também teve um gol invalidado, por falta de Vini Jr em Mahbud, arqueiro adversário.
A Seleção manteve o ritmo na volta do intervalo. Aos seis minutos, Estêvão aproveitou a sobra de uma cobrança de falta e ampliou a vantagem. No lance seguinte, Vini Jr fez o sexto, mas estava impedido. Rayan acertou o travessão em uma pancada, cara a cara.
Substituto de Carlo Ancelotti, suspenso, Francesco Mauri chamou Vitor Reis, Gabriel Bontempo, Marlon Gomes e Allan para as vagas de Gabriel Magalhães, João Gomes, Bruno Guimarães e Vini Jr, respectivamente. Aos 20, Allan achou ótimo passe para Rayan, que driblou o goleiro e mandou para dentro. Arthur Dias e Alisson Santana substituíram Jonathan Jesus e Estêvão.
Substituto de Carlo Ancelotti, suspenso, Francesco Mauri chamou Vitor Reis, Gabriel Bontempo, Marlon Gomes e Allan para as vagas de Gabriel Magalhães, João Gomes, Bruno Guimarães e Vini Jr, respectivamente. Aos 20, Allan achou ótimo passe para Rayan, que driblou o goleiro e mandou para dentro. Arthur Dias e Alisson Santana substituíram Jonathan Jesus e Estêvão.
Aos 29, Allan recebeu na área, bateu cruzado e contou com um desvio em Suhaimi para marcar o sétimo. Logo depois, Endrick trombou com Anuar e o árbitro assinalou pênalti para Singapura. O juiz, porém, foi chamado ao VAR para rever a jogada e voltou atrás na decisão. André Luiz ainda entrou no lugar de Rayan. O Brasil terminou o duelo com um jogador a menos – Gabriel Bontempo precisou sair por causa de um incômodo na perna esquerda.
Singapura 0x7 Brasil
Data e hora: 17/11/2026, às 7h (de Brasília)
Local: Estádio Nacional de Singapura, em Kallang (Singapura)
Árbitro: Alireza Faghani (IRN)
Local: Estádio Nacional de Singapura, em Kallang (Singapura)
Árbitro: Alireza Faghani (IRN)
Gols: Vini Jr, aos 9 min/1ºT (0-1); Vini Jr, aos 15 min/1ºT (0-2); Vini Jr, aos 21 min/1ºT (0-3); Endrick, aos 31 min/1ºT (0-4); Estêvão, aos 6 min/2ºT (0-5); Rayan, aos 20 min/2ºT (0-6); Allan, aos 29 min/2ºT (0-7).
Cartões amarelos: Baharudin e Mahler (SIN).
Cartões vermelhos: -
Cartões amarelos: Baharudin e Mahler (SIN).
Cartões vermelhos: -
SINGAPURA (Técnico: Gavin Lee)
Mahbud (Buhari); Ryhan Setwart (Teh), Harun (Suhaimi), Mahler (Tan) e Baharudin (Joshua Pereira); Nakamura (Mao), Shahiran (Chew), Harhys Stewart (Akbar) e Song Ui-Young (Syahin); Zulkifli (Kweh) e Fandi (Anuar).
Mahbud (Buhari); Ryhan Setwart (Teh), Harun (Suhaimi), Mahler (Tan) e Baharudin (Joshua Pereira); Nakamura (Mao), Shahiran (Chew), Harhys Stewart (Akbar) e Song Ui-Young (Syahin); Zulkifli (Kweh) e Fandi (Anuar).
BRASIL (Técnico: Francesco Mauri)
Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesus (Arthur Dias), Gabriel Magalhães (Vitor Reis) e Douglas Santos; Bruno Guimarães (Marlon Gomes), João Gomes (Gabriel Bontempo) e Rayan (André Luiz); Estêvão (Alisson Santana), Vini Jr (Allan) e Endrick.
Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesus (Arthur Dias), Gabriel Magalhães (Vitor Reis) e Douglas Santos; Bruno Guimarães (Marlon Gomes), João Gomes (Gabriel Bontempo) e Rayan (André Luiz); Estêvão (Alisson Santana), Vini Jr (Allan) e Endrick.
SINGAPURA
Com três de Vini Jr, Brasil atropela Singapura em último jogo do ano
Seleção teve domínio absoluto durante todo o amistoso e goleou por 7 a 0; Endrick, Estêvão, Rayan e Allan fecharam o placar
RONALDINHO
Ronaldinho, Pelé e mais: veja jogadores que voltaram da aposentadoria
Após 11 anos, Bruxo voltou a jogar uma partida oficial de futebol na vitória do Ravenna sobre o Forlí por 2 a 0, pela Série C do Italiano
BRASIL SUB-20
Joia do Vasco brilha, e Brasil Sub-20 goleia o Peru por 9 a 0
No último amistoso antes do Sul-Americano, Andrey Fernandes balançou a rede três vezes, no Mangueirão; Robinho Jr fez dois
EDENILSON
Edenilson admite baixa, mas elogia Tite e mantém otimismo no Botafogo
Para o meio-campista, o foco do Alvinegro deve ser somar pontos nas rodadas finais do Brasileiro, para 'terminar o ano de cabeça erguida'
FLAMENGO
Flamengo cita 'mudança abrupta' e confirma fim de patrocínio da Betano
Rubro-Negro apresentou o orçamento para 2027, com foco em preservar a sustentabilidade financeira do clube em meio à proibição das bets
RENATO AUGUSTO
Campeão da Recopa visita CT do Fluminense: 'Fiz muitos amigos aqui'
Renato Augusto esteve nas instalações do Tricolor nesta segunda-feira (16), para resgatar memórias e reencontrar antigos companheiros
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.