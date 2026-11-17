Andrey Fernandes comemora gol marcado pelo Brasil sub-20 sobre o Peru, no Mangueirão - Joílson Marconne / CBF

Andrey Fernandes comemora gol marcado pelo Brasil sub-20 sobre o Peru, no MangueirãoJoílson Marconne / CBF

Publicado 17/11/2026 07:52 | Atualizado 17/11/2026 07:54

No último amistoso antes do Sul-Americano, a seleção brasileira sub-20 aplicou um sonoro 9 a 0 no Peru em jogo disputado na noite desta segunda-feira, 16, no Mangueirão, em Belém (PA). Andrey Fernandes, joia do Vasco , marcou um hat-trick, com três gols, e Robinho Jr, ex-Santos, foi o autor de mais dois.

Leia mais: Alemanha faz cinco na Holanda e vai às quartas da Liga das Nações



A goleada mantém a boa sequência da equipe de Paulo Victor Gomes, que de 11 jogos em 2026, venceu 10, três deles, incluindo o resultado conquistado no Norte do País, por três ou mais gols de diferença. A única derrota foi em junho, quando o Brasil perdeu de 2 a 0 para o Chile alguns dias depois de bater o mesmo adversário. A goleada mantém a boa sequência da equipe de Paulo Victor Gomes, que de 11 jogos em 2026, venceu 10, três deles, incluindo o resultado conquistado no Norte do País, por três ou mais gols de diferença. A única derrota foi em junho, quando o Brasil perdeu de 2 a 0 para o Chile alguns dias depois de bater o mesmo adversário.

Leia mais: Comentarista da Globo vê Ancelotti blindado: ‘Continuou porque é ele’



O jogo contra os peruanos foi o teste final do treinador ex-Palmeiras antes da convocação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado na Colômbia de 22 de janeiro a 7 de fevereiro de 2027. A seleção é a atual bicampeã consecutiva do torneio, que serve como classificatória para a Copa do Mundo Sub-20. O jogo contra os peruanos foi o teste final do treinador ex-Palmeiras antes da convocação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado na Colômbia de 22 de janeiro a 7 de fevereiro de 2027. A seleção é a atual bicampeã consecutiva do torneio, que serve como classificatória para a Copa do Mundo Sub-20.

Leia mais: Scaloni foca em 'preencher vazio' de Messi e outros nomes na Argentina



Estrela da noite, Andrey Fernandes marcou três em apenas seu segundo jogo na divisão. Com 18 anos completados em fevereiro, ele veio do Sub-17 balançando as redes quatro vezes em seis oportunidades e se credencia como um dos potenciais artilheiros da equipe, junto a Bruninho, que também aparece forte entre os melhores marcadores. Estrela da noite, Andrey Fernandes marcou três em apenas seu segundo jogo na divisão. Com 18 anos completados em fevereiro, ele veio do Sub-17 balançando as redes quatro vezes em seis oportunidades e se credencia como um dos potenciais artilheiros da equipe, junto a Bruninho, que também aparece forte entre os melhores marcadores.

Leia mais: Consórcio nega ter recebido proposta por direitos de nome do Maracanã



Paulo Victor Gomes sai com uma 'dor de cabeça' boa após a goleada de 9 a 0 sobre o Peru, já que, além de a joia do Vasco esquentar a concorrência no ataque, ainda viu Robinho Jr., que tem dupla nacionalidade, brasileira e italiana, brilhar nas primeiras partidas com a amarelinha. Por qual vai jogar, ainda é uma incógnita. Paulo Victor Gomes sai com uma 'dor de cabeça' boa após a goleada de 9 a 0 sobre o Peru, já que, além de a joia do Vasco esquentar a concorrência no ataque, ainda viu Robinho Jr., que tem dupla nacionalidade, brasileira e italiana, brilhar nas primeiras partidas com a amarelinha. Por qual vai jogar, ainda é uma incógnita.