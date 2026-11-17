Vini Jr em ação pelo Brasil diante de SingapuraRafael Ribeiro / CBF
“Espero que seja o primeiro (hat-trick) de muitos. Entramos concentrados, sabíamos que o adversário tinha um nível muito abaixo. Mas tínhamos que fazer o jogo ser fácil. Conseguimos jogar bem, criamos boas chances. Poderíamos ter feito mais, mas fico feliz pela partida e pela vitória”, analisou o jogador, em entrevista logo depois do confronto.
O camisa 7 foi substituído no decorrer do segundo tempo e, no momento da troca, mostrou ter ficado incomodado. “Sempre quero fazer mais gols, jogar por mais tempo. Mas entendi que mais gente precisava jogar, Allan precisava estrear. Fico feliz que todos tenham participado”.
“Era um período de preparação, de testes para os jovens. E fizemos isso. Treinou todo mundo, jogou todo mundo. Agora, vamos começar a fechar o grupo”, complementou.
Como foi a goleada do Brasil
Na sequência, Vini Jr lançou para Endrick, que partiu em velocidade, entrou cara a cara e devolveu para o companheiro empurrar para a rede. Aos 21, Estêvão recebeu no fundo e cruzou para o meio. Vini Jr, de novo, apenas teve o trabalho de mandar para dentro e sair para comemorar.
Endrick marcou o quarto em bonita finalização rasteira, de longe, aos 31. A Seleção não diminuiu o ritmo na volta do intervalo e seguiu em cima do adversário. Aos seis minutos, Estêvão aproveitou a sobra de uma cobrança de falta e ampliou a vantagem.
Aos 20, Allan achou ótimo passe para Rayan, que driblou o goleiro e mandou para dentro. Depois, Allan recebeu, bateu cruzado e contou com um desvio em Suhaimi para fazer o sétimo. Ao longo do duelo, a Amarelinha ainda teve três gols anulados.
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