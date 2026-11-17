Vini Jr em ação pelo Brasil diante de Singapura - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr em ação pelo Brasil diante de SingapuraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 17/11/2026 09:33 | Atualizado 17/11/2026 11:23

Atacante do Brasil, Vini Jr foi um dos destaques da goleada por 7 a 0 sobre Singapura , nesta terça-feira (17), em amistoso realizado no Estádio Nacional de Singapura. Ele balançou a rede três vezes e abriu caminho para a vitória da Seleção no último compromisso do ano.

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“Espero que seja o primeiro (hat-trick) de muitos. Entramos concentrados, sabíamos que o adversário tinha um nível muito abaixo. Mas tínhamos que fazer o jogo ser fácil. Conseguimos jogar bem, criamos boas chances. Poderíamos ter feito mais, mas fico feliz pela partida e pela vitória”, analisou o jogador, em entrevista logo depois do confronto.



O camisa 7 foi substituído no decorrer do segundo tempo e, no momento da troca, mostrou ter ficado incomodado. “Sempre quero fazer mais gols, jogar por mais tempo. Mas entendi que mais gente precisava jogar, Allan precisava estrear. Fico feliz que todos tenham participado”.



“Era um período de preparação, de testes para os jovens. E fizemos isso. Treinou todo mundo, jogou todo mundo. Agora, vamos começar a fechar o grupo”, complementou. “Espero que seja o primeiro (hat-trick) de muitos. Entramos concentrados, sabíamos que o adversário tinha um nível muito abaixo. Mas tínhamos que fazer o jogo ser fácil. Conseguimos jogar bem, criamos boas chances. Poderíamos ter feito mais, mas fico feliz pela partida e pela vitória”, analisou o jogador, em entrevista logo depois do confronto.O camisa 7 foi substituído no decorrer do segundo tempo e, no momento da troca, mostrou ter ficado incomodado. “Sempre quero fazer mais gols, jogar por mais tempo. Mas entendi que mais gente precisava jogar, Allan precisava estrear. Fico feliz que todos tenham participado”.“Era um período de preparação, de testes para os jovens. E fizemos isso. Treinou todo mundo, jogou todo mundo. Agora, vamos começar a fechar o grupo”, complementou.

Como foi a goleada do Brasil

Conforme o esperado, o Brasil logo de cara tomou as rédeas da partida. Aos nove minutos, Singapura errou na saída de bola, Bruno Guimarães recuperou e acionou Vini Jr dentro da área. O atacante bateu a marcação só ao dominar e abriu o placar.



Na sequência, Vini Jr lançou para Endrick, que partiu em velocidade, entrou cara a cara e devolveu para o companheiro empurrar para a rede. Aos 21, Estêvão recebeu no fundo e cruzou para o meio. Vini Jr, de novo, apenas teve o trabalho de mandar para dentro e sair para comemorar.



Endrick marcou o quarto em bonita finalização rasteira, de longe, aos 31. A Seleção não diminuiu o ritmo na volta do intervalo e seguiu em cima do adversário. Aos seis minutos, Estêvão aproveitou a sobra de uma cobrança de falta e ampliou a vantagem.



Aos 20, Allan achou ótimo passe para Rayan, que driblou o goleiro e mandou para dentro. Depois, Allan recebeu, bateu cruzado e contou com um desvio em Suhaimi para fazer o sétimo. Ao longo do duelo, a Amarelinha ainda teve três gols anulados.

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Quando será a próxima Data Fifa?

Agora, o Brasil só voltará a campo no ano que vem. A Data Fifa seguinte está marcada para março, entre os dias 22 e 30 – ainda sem adversários definidos.