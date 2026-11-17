Autor do quarto gol, Endrick comemora goleada do Brasil por 7 a 0Rafael Ribeiro / CBF
“Foi um bom jogo, sabíamos como seria. Era um jogo importante para nós fecharmos o ano. Graças a Deus, conseguimos jogar bem, aplicamos o que vínhamos treinando. Isso é o mais importante, dar continuidade ao trabalho”, disse o jogador, em entrevista logo após o confronto.
Ele revelou que seu filho, Kendrick, já nasceu: “Graças a Deus, minha esposa já deu à luz. É um garoto maravilhoso, estamos muito felizes. O gol foi para ele, para a minha esposa, uma mulher muito forte. Ela me incentivou a vir representar a Amarelinha e ficou cuidando dele”.
“Gosto de falar somente da minha carreira. Sabemos como é, infelizmente. Prefiro deixar minha vida pessoal de lado. No futuro, vai ser uma decisão dele aparecer ou não”, complementou.
Endrick ainda fez questão de comemorar os gols de Allan e Estêvão, dupla que também foi revelada pelo Palmeiras. “Fiquei muito feliz pelo Allan. A ideia era tocar para mim, já ia dar o carrinho, mas a bola desviou e entrou. É um garoto que merece, passou por muitas dificuldades. Também fiquei feliz pelo Estêvão, pelo gol e pelo jogo que fez”, afirmou.
Como foi a goleada do Brasil
Na sequência, Vini Jr lançou para Endrick, que partiu em velocidade, entrou cara a cara e devolveu para o companheiro empurrar para a rede. Aos 21, Estêvão recebeu no fundo e cruzou para o meio. Vini Jr, de novo, apenas teve o trabalho de mandar para dentro e sair para comemorar.
Endrick marcou o quarto em bonita finalização rasteira, de longe, aos 31. A Seleção não diminuiu o ritmo na volta do intervalo e seguiu em cima do adversário. Aos seis minutos, Estêvão aproveitou a sobra de uma cobrança de falta e ampliou a vantagem.
Aos 20, Allan achou ótimo passe para Rayan, que driblou o goleiro e mandou para dentro. Depois, Allan recebeu, bateu cruzado e contou com um desvio em Suhaimi para fazer o sétimo. Ao longo do duelo, a Amarelinha ainda teve três gols anulados.
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