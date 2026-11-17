Francesco Mauri (de pé) em ação pelo Brasil diante de SingapuraRafael Ribeiro / CBF
“O Vini falou muito bem ontem (segunda). Foi honesto porque falou de um momento difícil também que está passando no clube. Nosso processo é muito claro. Temos jogadores muito importantes, Vini é um deles. Sua atitude foi fantástica porque, como falamos antes do jogo, não temos que mirar a qualidade do adversário, mas fazer o máximo”, disse o italiano, em entrevista coletiva.
Rayan, que atuou no meio-campo, também foi bem avaliado: “Ajudou muito com bola e sem bola. Dá muita profundidade com bola. Sem bola, Vini pode ficar um pouco mais alto e defender um pouco mais nesse 4-4-2, com Rayan que pode ajudar um pouco mais na pressão ao lateral rival”.
“Ficamos muito contentes com a atuação do Rayan. É um cara muito importante. Mostrou na Copa do Mundo e vai seguir crescendo. Demonstrou muita inteligência tática para jogar em diferentes posições. Pode jogar tanto como ponta quanto como meia”, afirmou Francesco Mauri.
Agora, o Brasil só voltará a campo no ano que vem. A Data Fifa seguinte está marcada para março, entre os dias 22 e 30 – ainda sem adversários definidos.
Outras respostas de Francesco Mauri
. Próximos passos: “Daqui até março vamos ver os jogadores, vamos ver muitos jogos. Minha esposa não vai estar contente com o número de jogos que vou acompanhar. Como falou o mister, é um trabalho novo para nós também. Claro que agora é um pouco mais fácil, mas gostamos muito de ver muitos jogos. O Brasil é o país que tem mais jogadores e vai seguir assim porque é o país que vive o futebol”.
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