Francesco Mauri (de pé) em ação pelo Brasil diante de Singapura - Rafael Ribeiro / CBF

Francesco Mauri (de pé) em ação pelo Brasil diante de SingapuraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 17/11/2026 10:50

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“O Vini falou muito bem ontem (segunda). Foi honesto porque falou de um momento difícil também que está passando no clube. Nosso processo é muito claro. Temos jogadores muito importantes, Vini é um deles. Sua atitude foi fantástica porque, como falamos antes do jogo, não temos que mirar a qualidade do adversário, mas fazer o máximo”, disse o italiano, em entrevista coletiva.



Rayan, que atuou no meio-campo, também foi bem avaliado: “Ajudou muito com bola e sem bola. Dá muita profundidade com bola. Sem bola, Vini pode ficar um pouco mais alto e defender um pouco mais nesse 4-4-2, com Rayan que pode ajudar um pouco mais na pressão ao lateral rival”.



“Ficamos muito contentes com a atuação do Rayan. É um cara muito importante. Mostrou na Copa do Mundo e vai seguir crescendo. Demonstrou muita inteligência tática para jogar em diferentes posições. Pode jogar tanto como ponta quanto como meia”, afirmou Francesco Mauri. “O Vini falou muito bem ontem (segunda). Foi honesto porque falou de um momento difícil também que está passando no clube. Nosso processo é muito claro. Temos jogadores muito importantes, Vini é um deles. Sua atitude foi fantástica porque, como falamos antes do jogo, não temos que mirar a qualidade do adversário, mas fazer o máximo”, disse o italiano, em entrevista coletiva.Rayan, que atuou no meio-campo, também foi bem avaliado: “Ajudou muito com bola e sem bola. Dá muita profundidade com bola. Sem bola, Vini pode ficar um pouco mais alto e defender um pouco mais nesse 4-4-2, com Rayan que pode ajudar um pouco mais na pressão ao lateral rival”.“Ficamos muito contentes com a atuação do Rayan. É um cara muito importante. Mostrou na Copa do Mundo e vai seguir crescendo. Demonstrou muita inteligência tática para jogar em diferentes posições. Pode jogar tanto como ponta quanto como meia”, afirmou Francesco Mauri.

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Agora, o Brasil só voltará a campo no ano que vem. A Data Fifa seguinte está marcada para março, entre os dias 22 e 30 – ainda sem adversários definidos. Agora, o Brasil só voltará a campo no ano que vem. A Data Fifa seguinte está marcada para março, entre os dias 22 e 30 – ainda sem adversários definidos.

Outras respostas de Francesco Mauri

. Avaliação do trabalho: ”O mister falou claramente que nosso trabalho não foi suficiente porque os resultados não são o que a torcida espera. Claro que a expectativa com essa camisa é muito alta. O que posso dizer é que depois da Copa do Mundo estamos em um processo de renovação. Estamos muito contentes por essa Data Fifa. Com a de outubro também, ficamos com a ideia muito clara. Vemos jovens muito bons e pensamos que podem ajudar muito nesse processo. Terminamos com a sensação de poder ter encontrado um equilíbrio que antes não era muito certo”.

. Adversários da Europa?: “Acho que a CBF sempre acorda os amistosos conosco. Claro que com a Liga das Nações podemos jogar pouco contra europeus. Vamos ter quatro jogos entre março e junho, então seguramente podem ser dois europeus, depende. Agora é difícil organizar”.



. Próximos passos: “Daqui até março vamos ver os jogadores, vamos ver muitos jogos. Minha esposa não vai estar contente com o número de jogos que vou acompanhar. Como falou o mister, é um trabalho novo para nós também. Claro que agora é um pouco mais fácil, mas gostamos muito de ver muitos jogos. O Brasil é o país que tem mais jogadores e vai seguir assim porque é o país que vive o futebol”.