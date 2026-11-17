Mbappé é um dos principais jogadores do Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

Mbappé é um dos principais jogadores do Real MadridOscar del Pozo / AFP

Publicado 17/11/2026 11:45

A justiça da Espanha condenou um torcedor a 11 meses de prisão por insultos racistas contra o atacante francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, em jogo do Campeonato Espanhol contra o Real Oviedo, disputado nessa cidade no norte do país no dia 24 de agosto de 2025.

Leia mais: Endrick valoriza goleada do Brasil: ‘Importante para fechar o ano’



O torcedor "foi condenado por um crime de ódio", informou o Real Madrid em comunicado publicado nesta terça-feira (17).



No entanto, ele não precisará cumprir os 11 meses de prisão desde que não frequente estádios de futebol que recebam competições oficiais por dois anos.



O Tribunal Provincial das Astúrias também aplicou uma multa, acrescentou o Real Madrid, que não informou o valor.



Em fevereiro deste ano, o Ministério Público espanhol havia pedido para o torcedor condenado um ano de prisão e quase 3 mil euros (R$ 19 mil na cotação atual) de multa por proferir gritos e fazer "gestos de caráter racista".



"Essas manifestações de menosprezo consistiram em simular os gestos feitos pelos primatas e reproduzir, aos gritos, os sons 'uh, uh, uh', uma onomatopeia que imita o som emitido pelos macacos", detalhou o MP. O torcedor "foi condenado por um crime de ódio", informou o Real Madrid em comunicado publicado nesta terça-feira (17).No entanto, ele não precisará cumprir os 11 meses de prisão desde que não frequente estádios de futebol que recebam competições oficiais por dois anos.O Tribunal Provincial das Astúrias também aplicou uma multa, acrescentou o Real Madrid, que não informou o valor.Em fevereiro deste ano, o Ministério Público espanhol havia pedido para o torcedor condenado um ano de prisão e quase 3 mil euros (R$ 19 mil na cotação atual) de multa por proferir gritos e fazer "gestos de caráter racista"."Essas manifestações de menosprezo consistiram em simular os gestos feitos pelos primatas e reproduzir, aos gritos, os sons 'uh, uh, uh', uma onomatopeia que imita o som emitido pelos macacos", detalhou o MP.

Leia mais: Vini Jr celebra goleada sobre Singapura: ‘Conseguimos jogar bem’



Foi a primeira vez, desde sua chegada ao futebol espanhol, em meados de 2024, que Mbappé foi alvo de um incidente desse tipo, algo que o brasileiro Vinícius Júnior, seu companheiro de Real Madrid, também sofreu em outras ocasiões.



Os fatos ocorridos no estádio Carlos Tartiere haviam sido denunciados pela LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, e pelo clube merengue.



A condenação se soma a outras semelhantes, proferidas devido a insultos a jogadores do Real Madrid em Valência, Maiorca e Valladolid, lembra o clube da capital.



No ano passado, cinco torcedores do Valladolid que proferiram insultos racistas contra Vini Jr. em um jogo de 2022 foram condenados por crime de ódio, a primeira decisão desse tipo na Espanha em um estádio de futebol.



Em comunicado, o Real Madrid reafirmou seu "compromisso de combater o racismo e erradicar qualquer comportamento racista no futebol e no esporte". Foi a primeira vez, desde sua chegada ao futebol espanhol, em meados de 2024, que Mbappé foi alvo de um incidente desse tipo, algo que o brasileiro Vinícius Júnior, seu companheiro de Real Madrid, também sofreu em outras ocasiões.Os fatos ocorridos no estádio Carlos Tartiere haviam sido denunciados pela LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, e pelo clube merengue.A condenação se soma a outras semelhantes, proferidas devido a insultos a jogadores do Real Madrid em Valência, Maiorca e Valladolid, lembra o clube da capital.No ano passado, cinco torcedores do Valladolid que proferiram insultos racistas contra Vini Jr. em um jogo de 2022 foram condenados por crime de ódio, a primeira decisão desse tipo na Espanha em um estádio de futebol.Em comunicado, o Real Madrid reafirmou seu "compromisso de combater o racismo e erradicar qualquer comportamento racista no futebol e no esporte".

Leia mais: Alemanha faz cinco na Holanda e vai às quartas da Liga das Nações

O comunicado do Real Madrid

"O Real Madrid C. F. comunica que a Segunda Seção da Audiência Provincial de Astúrias proferiu hoje uma sentença condenatória de conformidade contra o responsável pelos insultos racistas dirigidos ao nosso jogador Kylian Mbappé durante a partida disputada entre o Real Oviedo e o Real Madrid em 24 de agosto de 2025, no estádio Carlos Tartiere.



O acusado foi condenado por um crime de ódio a onze meses de prisão, diversas penas de inabilitação e uma multa econômica. A suspensão da pena de prisão ficou condicionada a que ele não frequente estádios de futebol onde ocorram competições esportivas oficiais durante dois anos.



Esta sentença soma-se às condenações penais já proferidas por insultos racistas contra jogadores do Real Madrid nos estádios de Mestalla, Son Moix, Vallecas e José Zorrilla.



O Real Madrid, que exerceu a acusação particular neste processo e continua exercendo-a em outros casos semelhantes, reafirma o seu compromisso de combater o racismo e erradicar qualquer comportamento racista no futebol e no esporte."