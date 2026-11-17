Mbappé é um dos principais jogadores do Real MadridOscar del Pozo / AFP
O torcedor "foi condenado por um crime de ódio", informou o Real Madrid em comunicado publicado nesta terça-feira (17).
No entanto, ele não precisará cumprir os 11 meses de prisão desde que não frequente estádios de futebol que recebam competições oficiais por dois anos.
O Tribunal Provincial das Astúrias também aplicou uma multa, acrescentou o Real Madrid, que não informou o valor.
Em fevereiro deste ano, o Ministério Público espanhol havia pedido para o torcedor condenado um ano de prisão e quase 3 mil euros (R$ 19 mil na cotação atual) de multa por proferir gritos e fazer "gestos de caráter racista".
"Essas manifestações de menosprezo consistiram em simular os gestos feitos pelos primatas e reproduzir, aos gritos, os sons 'uh, uh, uh', uma onomatopeia que imita o som emitido pelos macacos", detalhou o MP.
Foi a primeira vez, desde sua chegada ao futebol espanhol, em meados de 2024, que Mbappé foi alvo de um incidente desse tipo, algo que o brasileiro Vinícius Júnior, seu companheiro de Real Madrid, também sofreu em outras ocasiões.
Os fatos ocorridos no estádio Carlos Tartiere haviam sido denunciados pela LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, e pelo clube merengue.
A condenação se soma a outras semelhantes, proferidas devido a insultos a jogadores do Real Madrid em Valência, Maiorca e Valladolid, lembra o clube da capital.
No ano passado, cinco torcedores do Valladolid que proferiram insultos racistas contra Vini Jr. em um jogo de 2022 foram condenados por crime de ódio, a primeira decisão desse tipo na Espanha em um estádio de futebol.
Em comunicado, o Real Madrid reafirmou seu "compromisso de combater o racismo e erradicar qualquer comportamento racista no futebol e no esporte".
O comunicado do Real Madrid
O acusado foi condenado por um crime de ódio a onze meses de prisão, diversas penas de inabilitação e uma multa econômica. A suspensão da pena de prisão ficou condicionada a que ele não frequente estádios de futebol onde ocorram competições esportivas oficiais durante dois anos.
Esta sentença soma-se às condenações penais já proferidas por insultos racistas contra jogadores do Real Madrid nos estádios de Mestalla, Son Moix, Vallecas e José Zorrilla.
O Real Madrid, que exerceu a acusação particular neste processo e continua exercendo-a em outros casos semelhantes, reafirma o seu compromisso de combater o racismo e erradicar qualquer comportamento racista no futebol e no esporte."
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