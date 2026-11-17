Neymar disse que jogará até a Copa de 2030 - Raul Baretta/ Santos FC

Neymar disse que jogará até a Copa de 2030 Raul Baretta/ Santos FC

Publicado 17/11/2026 15:30

"Eu vou jogar futebol até a Copa do Mundo de 2030, isso é óbvio", disse o craque. "Sabia que tem a Copa América do ano que vem? Amarelo ... você fica bem de amarelo" afirmou o amigo de Neymar. "Não sabia. Fico bem de branco! De amarelo eu já fiquei bem", retrucou o atacante. "Não, você fica bem", insistiu o empresário. "Me deixa quieto", encerrou o ídolo do Santos.

Não é a primeira vez que os dois conversam sobre os últimos capítulos da carreira de Neymar. O camisa 10 afirmou que tem o desejo de disputar a Kings League a partir de 2030.

"Eu queria jogar a Kings League. Vou jogar em 2030.", disse Neymar a Cris Guedes, influenciador digital e empresário, amigo do camisa 10 em live. "Vai se aposentar em 2030? Vai jogar mais 4 anos? Cabe mais uns 5 ou 6 anos ainda.", retrucou Cris. "Não, tá bom.", falou o camisa 10. "Em 2030 você vai estar com 39 anos...", insistiu o empresário. "Se tu tivesse o meu joelho, tu ia me entender.", concluiu o craque.

Neymar tem contrato com o Santos até o fim da temporada. Seu pai se tornou CEO do Peixe e a renovação do atacante depende da reeleição de Marcelo Teixeira, atual presidente do clube paulista.

Até o fim da temporada, o Santos tem quatro partidas pelo Brasileiro: Coritiba, Grêmio, Vitória e Botafogo. Em nono lugar, o Peixe ainda alimenta alguma esperança de uma classificação para a Libertadores. Neymar deve ter condições de entrar em campo em todos os jogos.

Desde que voltou ao Santos no ano passado, Neymar entrou em campo em 53 partidas, anotou 21 gols e deu 12 assistências. Na atual temporada, foram 27 jogos, 10 gols e oito assistências. Ele tem contrato até dezembro.

Neymar tem feito algumas mudanças no Santos desde que chegou. O camisa 10 influenciou inclusive a contratação de alguns jogadores como Philippe Coutinho, Arthur e Everton Cebolinha, que foram contratados recentemente pelo Peixe para o segundo semestre.

Revelado pelo Peixe, Neymar teve uma primeira passagem bastante vitoriosa pelo clube paulista. Ele foi campeão da Libertadores, em 2011, e da Copa do Brasil, em 2010, além de conquistas menores como Estaduais. Depois, em 2013, o craque se transferiu para o Barcelona. No clube catalão, ele viveu seu ápice em 2015, quando conquistou a Liga dos Campeões. Dois anos depois foi vendido para o PSG. Na França, Neymar alternou altos e baixos.



Em 2024, o camisa 10 se transferiu para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas pouco jogou. No meio do ano passado, Neymar voltou ao Santos, ajudou o clube na luta contra o rebaixamento, e atualmente vive seu momento mais confortável no Peixe, depois da chegada de reforços no segundo semestre, que colocaram o clube paulista na briga por uma vaga na Libertadores.



Pela seleção brasileira, Neymar fez parte do elenco em quatro Copas do Mundo (2014, 2018, 2022 e 2026). Ele conquistou a Copa das Confederações em 2013, e também foi campeão olímpico em 2016, no Maracanã, defendendo o Brasil.