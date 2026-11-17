Vini Jr comemora gol marcado pelo Brasil sobre SingapuraRafael Ribeiro / CBF
Com cinco gols em duas partidas, o jogador estampou as manchetes dos principais jornais da Espanha, que voltaram a colocar o atacante brasileiro na mais alta prateleira. O hat-trick anotado na manhã desta terça-feira (17), nos 7 a 0 sobre Singapura se juntam aos dois tentos anotados no revés do time de Carlo Ancelotti para o Japão, por 3 a 2, no último sábado (14).
Segundo o 'Marca', "o melhor Vini está de volta". De acordo com o jornal, o Brasil precisava de um resultado dessa importância para resgatar a tranquilidade. E Vini Jr brilhou ao mostrar o seu melhor futebol ao marcar três vezes num intervalo de 12 minutos.
O 'As' também dedicou seu espaço para exaltar o camisa 7 do Real Madrid. "Não há ninguém como Vini", destacou em sua edição desta terça-feira (17). "O saldo altamente positivo de cinco gols em dois jogos vai ser importante para sua sequência", completou.
"Vinícius Jr volta da pausa internacional com mais confiança do que dúvidas", registrou a publicação. Substituído no segundo tempo, mas sem problemas de contusão, o astro poderá "ser titular na partida contra o Celta de Vigo, no próximo sábado, no Santiago Bernabéu" após cumprir suspensão de quatro jogos em La Liga.
O periódico informa que essa passagem pela Seleção começa a elevar os números do atacante no que diz respeito ao foco ofensivo, já que ele retorna ao Real Madrid agora com 13 gols assinalados em 20 partidas na atual temporada.
O 'Mundo Deportivo' seguiu a linha da concorrência e afirmou que "Vinicius renasceu definitivamente com o Brasil". O portal informou ainda que o Real Madrid acabou sendo o protagonista da goleada, já que Endrick, outro atleta da equipe merengue, também deixou a sua marca nas redes adversárias.
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