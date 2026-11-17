Nenê em treino pelo Botafogo - PBJoão Neto / Botafogo-PB
Ex-Vasco, Nenê deve deixar clube da Série C e seguir na ativa em 2027
Nenê, de 45 anos, chegou ao Botafogo, da Paraíba, no começo do ano; veterano foi o grande destaque de título do Estadual
Argentina e Uruguai goleiam em amistosos; De La Cruz faz gol
Jogadores de Flamengo e Palmeiras entram em campo em partidas por seleções sul-americanas na noite desta terça-feira
Clubes querem pedir ajuda ao governo, mas Palmeiras é contra
Leila Pereira se recusa a assinar carta que circulou durante reunião para tratar do Brasileirão e se preocupa como rivais usarão dinheiro
Flamengo defende prazo para início de punições do fair play financeiro
Rubro-Negro reforça importância de sistema de sustentabilidade do futebol brasileiro em meio a movimento de clubes para adiamento de sanções
Martinelli evolui e pode voltar a ser relacionado pelo Fluminense
Volante, que avançou em tratamento de lesão no joelho esquerdo, será reforço para Marcão na reta final do Campeonato Brasileiro
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Goleada do time de Carlo Ancelotti sobre Singapura mais uma vez não teve estádio lotado, assim como aconteceu contra a Índia
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Flamengo, Fluminense e Vasco melhoraram suas campanhas em 2026, e Botafogo foi o único que sofreu com queda de rendimento
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