Nenê em treino pelo Botafogo - PB - João Neto / Botafogo-PB

Nenê em treino pelo Botafogo - PBJoão Neto / Botafogo-PB

Publicado 17/11/2026 17:40

Ídolo do Vasco, o meia-atacante Nenê, de 45 anos , deverá ter um novo clube na próxima temporada. O veterano não terá seu contrato renovado pelo Botafogo, da Paraíba, mesmo depois de ter sido um dos principais destaques da equipe em 2026. A situação tem a ver com a questão financeira.

"Do ponto de vista técnico, é um investimento grande para a gente contar com ele. Nesse momento acho bem difícil para o que pensamos para o início do ano, mas não quero descartar porque podemos encontrar um meio do caminho. Mas não quero iludir o torcedor de que isso esteja próximo. Não conversei com o Nenê. Nesse momento, acho mais provável que ele não esteja com a gente como atleta para o ano que vem", disse em entrevista coletiva Paulo Assis, o novo CEO do futebol do clube paraibano.

De acordo com o dirigente, na próxima temporada, o Botafogo, da Paraíba, vai ter uma folha salarial mais enxuta, bem diferente do que aconteceu na atual temporada, quando o clube teve um dos maiores investimentos da Série C do Brasileiro.

Em 2026, Nenê entrou em campo em 33 partidas, anotou dez gols e deu seis assistências distribuídas. O veterano foi peça fundamental no título do Campeonato Paraibano e na excelente campanha da equipe na primeira fase da Série C, quando ficou na liderança. No quadrangular, tanto o meia-atacante quanto o time caíram de rendimento e o time paraibano não conquistou o acesso.

Depois do encerramento na temporada, Nenê deixou claro que gostaria de continuar ajudando o Botafogo, da Paraíba, mas que tinha o desejo de seguir atuando no ano que vem.

"Então, ainda vou pensar, mas acho que provavelmente eu vou jogar mais um pouco. E, se eu puder estar junto também e poder estar jogando no Botafogo, com certeza vou estar à disposição. Vou descansar agora, mas provavelmente eu vou estar jogando sim, mais um pouquinho", contou.

Recentemente, Nenê teve seu nome vinculado como um possível acionista do próprio Botafogo, da Paraíba. O veterano já tem participações fora das quatro linhas. O meia-atacante tem atividades empresariais e também participa dos compromissos do PSG Legends. Porém, a situação não se confirmou.

Com uma carreira brilhante com passagens por clubes importantes como Fluminense, Palmeiras, Santos e São Paulo, Nenê se identificou mais com dois clubes: o PSG e o Vasco. Na França, ele viveu seu auge na carreira nas temporadas de 2010 a 2012 se torando ídolo. No Cruz-Maltino foram duas passagens uma de 2015 a 2018 e a outra de 2021 a 2023.