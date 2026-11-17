Estêvão fez jogada de efeito em jogo da seleção brasileiraAFP
Estêvão desabafa sobre pouco espaço no Chelsea e agradece Ancelotti
Atacante, de 19 anos, entrou em campo em apenas dez jogos na temporada pelo clube inglês; jovem fez um dos gols da vitória da Seleção
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