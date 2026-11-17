Estêvão fez jogada de efeito em jogo da seleção brasileira - AFP

Estêvão fez jogada de efeito em jogo da seleção brasileiraAFP

Publicado 17/11/2026 16:20

Autor de um gol na goleada do Brasil sobre Singapura em amistoso disputado nesta terça-feira (17), o atacante Estêvão, de 19 anos, fez um breve desabafo por não estar sendo muito utilizado pelo técnico Xabi Alonso no Chelsea, no começo da atual temporada europeia. O jovem também agradeceu a oportunidade recebida por Carlo Ancelotti mesmo com a situação no clube londrino.

"Fico muito feliz por ter minutos nos amistoso. Agradeço ao Ancelotti pela confiança, porque o desejo de todo jogador é jogar e no Chelsea eu tenho tido poucos minutos, mas vir aqui e saber que o Mister confia em mim me dá muita motivação", afirmou em entrevista à "ESPN".

O atacante também comentou o baixo público no estádio, nesta terça-feira (17), e os desafios da seleção brasileira, que encerrou suas atividades no ano de 2026 com essa goleada.

"A gente pensa em nós mesmo, o que podemos fazer de melhor... Se o estádio vai lotar ou não, pensamos em fazer nossa parte para que a gente evolua. Sabemos que foi um ano difícil por causa da Copa do Mundo, mas mostramos em campo que soubemos respeitar o nosso adversário da melhor forma, que é fazendo gols", contou.

Questionado sobre seu futuro no Chelsea, Estêvão acabou saindo da entrevista sem dar qualquer resposta. O atacante entrou em campo em apenas 10 partidas, com baixa minutagem, e não fez gols ou deu assistências.

A situação contrasta bastante com o começo do atacante nos Blues. Estêvão chegou ao clube inglês, depois da disputa do Mundial de Clubes. O Chelsea desembolsou algo em torno de 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões na época da negociação).

O atacante se tornou titular logo no começo sob o comando de Enzo Maresca, atual técnico do Manchester City. Seu começo foi excelente com direito a gol na estreia contra o Bayer Leverkusen com apenas 18 minutos de jogo, foi eleito o melhor jogador na estreia pela Premier League, na goleada por 5 a 1 sobre o West Ham, sendo o primeiro atleta com 18 anos a receber o prêmio pela competição, além de ter sido decisivo ao anotar o gol da vitória sobre o Liverpool por 2 a 1, no fim do clássico. Tudo isso aconteceu no ano passado.

Porém, Estêvão sofreu uma grave lesão em abril deste ano. Ele teve uma contusão muscular de grau 4 na coxa direita. Com isso, acabou ficando de fora da Copa do Mundo e ficou quatro meses sem entrar em campo. Na primeira temporada pelo Chelsea, ele entrou em campo em 36 jogos, anotou oito gols e deu três assistências.