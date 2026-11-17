Rooney abriu seu coraçãoAFP
"Cheguei a um ponto em que você pensa em suicídio. Você não quer estar perto de ninguém. Eu não queria que as pessoas me vissem na rua. Não queria entrar em uma loja", acrescentou.
Ex-menino prodígio do futebol inglês, Rooney se destacou no Everton aos 16 anos e passou a defender a seleção inglesa aos 17, antes de chegar no gigante Manchester United aos 18 anos, tornando-se o maior artilheiro da história do clube. Em 2008, conquistou com os 'Red Devils' a Premier League e a Liga dos Campeões da Europa.
"Eu fazia terapia para tentar entender o que não estava funcionando, porque, olhando para trás, vejo que eu estava no auge da minha carreira. Tinha acabado de ter um filho, tinha acabado de me casar. Deveria ser o momento mais feliz da minha vida, mas não era", revelou.
Rooney jogou no Everton de 2002 a 2004, ano em que se transferiu para o Manchester United, onde ficou até 2017.
Depois, retornou ao Everton, teve uma breve passagem pelo DC United, dos Estados Unidos, e fez uma última temporada no Derby County, onde iniciou sua carreira como treinador. Atualmente, Rooney é um dos comentaristas esportivos mais importantes da televisão inglesa.
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