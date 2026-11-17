Rooney abriu seu coração - AFP

Rooney abriu seu coraçãoAFP

Publicado 17/11/2026 17:20 | Atualizado 17/11/2026 17:33

O ex-atacante da seleção inglesa Wayne Rooney, que desde muito jovem esteve exposto a uma forte pressão da mídia, admitiu em um podcast nesta terça-feira (17) que, durante o período em que jogou pelo Manchester United, chegou a ter pensamentos suicidas.

Rooney, hoje com 41 anos, explicou que sua saúde mental se deteriorou após seu casamento, em junho de 2008, e o nascimento de seu filho mais velho, Kai, em novembro de 2009, no momento em que brilhava com a camisa do United.

Naqueles dias de glória esportiva, segundo revelou, ele chegava, por vezes, a se trancar por dois dias seguidos para consumir álcool, longe dos olhares alheios.

"Depois de muito tempo, posso dizer que fui egoísta, mas estava vivendo algo que tinha dificuldade em lidar. Não queria que Kai me visse naquele estado, por isso, eu me escondia", declarou Rooney ao "Life At The Midpoint", um podcast da apresentadora britânica Gabby Logan.



"Cheguei a um ponto em que você pensa em suicídio. Você não quer estar perto de ninguém. Eu não queria que as pessoas me vissem na rua. Não queria entrar em uma loja", acrescentou.



Ex-menino prodígio do futebol inglês, Rooney se destacou no Everton aos 16 anos e passou a defender a seleção inglesa aos 17, antes de chegar no gigante Manchester United aos 18 anos, tornando-se o maior artilheiro da história do clube. Em 2008, conquistou com os 'Red Devils' a Premier League e a Liga dos Campeões da Europa.

Diante das dificuldades emocionais que enfrentava, Rooney relatou que se abriu primeiro com sua mãe e, depois, com sua esposa, Coleen. Posteriormente, buscou a ajuda de um profissional.



"Eu fazia terapia para tentar entender o que não estava funcionando, porque, olhando para trás, vejo que eu estava no auge da minha carreira. Tinha acabado de ter um filho, tinha acabado de me casar. Deveria ser o momento mais feliz da minha vida, mas não era", revelou.



Rooney jogou no Everton de 2002 a 2004, ano em que se transferiu para o Manchester United, onde ficou até 2017.



Depois, retornou ao Everton, teve uma breve passagem pelo DC United, dos Estados Unidos, e fez uma última temporada no Derby County, onde iniciou sua carreira como treinador. Atualmente, Rooney é um dos comentaristas esportivos mais importantes da televisão inglesa.