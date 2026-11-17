Após anotar hat-trick na goleada da seleção brasileira sobre Singapura por 7 a 0, nesta terça-feira (17), no Estádio Nacional de Singapura, o atacante Vini Jr se isolou como o artilheiro da era Carlo Ancelotti. Desde a chegada do treinador italiano, o jogador foi um dos que mais cresceram de produção com a camisa amarelinha e balançou as redes 13 vezes em 20 jogos disputados.
Vini Jr também marcou o 50º gol da seleção brasileira na era Ancelotti. A marca foi atingida aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o camisa 7 chegou ao hat-trick no jogo, e superada com Endrick, que definiu o placar da etapa inicial em 4 a 0. No segundo tempo, Estêvão aumentou o placar para 5 a 0, enquanto Rayan e Allan marcaram o sexto e o sétimo gols, respectivamente.
Desde que Ancelotti assumiu o comando da seleção brasileira, foram 22 jogos, 13 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, além de 21 gols sofridos. Na Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado pela Noruega por 2 a 1, nas oitavas de final. Vini Jr foi o grande protagonista da amarelinha na competição, reforçando a influência do treinador italiano no seu futebol.
Conexão dos tempos de Real Madrid
Vini Jr viveu o auge da sua carreira sob o comando de Carlo Ancelotti no Real Madrid, entre 2021 e 2025. No período, chegou a ficar em segundo lugar na disputa da Bola de Ouro de 2024, além de ter conquistado o The Best da Fifa no mesmo ano. Juntos, conquistaram duas Liga dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, dois Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei, duas Supercopas da Uefa e duas Supercopas da Espanha.
No Real Madrid, Vini Jr marcou 90 gols sob o comando de Ancelotti e se consolidou como um dos grandes nomes do futebol mundial. Desde a chegada do treinador italiano na Seleção, o atacante já marcou 13 gols em 20 jogos, média de quase um tento a cada duas partidas. Antes disso, ele havia marcado apenas seis vezes em 39 aparições com a camisa amarelinha.
Artilharia da Seleção sob o comando de Carlo Ancelotti:
13 gols – Vini Jr; 7 gols – Estêvão; 3 gols - Rayan, Bruno Guimarães, Casemiro, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha; 2 gols – Endrick, Danilo Santos, Igor Thiago, Lucas Paquetá, Rodrygo e Samuel Lino; 1 gol - Allan, Bremer, Neymar, Paulo Henrique, Pedro, Raphinha e Vanderson.
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