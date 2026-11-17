Luiz Henrique é jogador do Zenit, da Rússia - Divulgação/Zenit

Luiz Henrique é jogador do Zenit, da RússiaDivulgação/Zenit

Publicado 17/11/2026 17:16

Luiz Henrique pode enfim estar de saída do Zenit, da Rússia. Revelado pelo Fluminense e ídolo no Botafogo , o atacante chegou ao clube em janeiro de 2025 e, desde então, foi especulado em diversos clubes do Brasil. Na última janela, a equipe que mais se envolveu nas negociações foi o Flamengo, mas o alto valor barrou a transferência. Desta vez, a equipe russa já fixou o preço do atleta de 25 anos.

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Segundo o jornalista Felipe Silva, da "ESPN", o Zenit está disposto a ouvir ofertas acima dos 35 milhões de euros (R$ 222 milhões) por Luiz Henrique na próxima janela. Porém, uma proposta neste valor não garante o acerto, e sim a abertura das negociações com o clube. A equipe russa já avisou ao estafe do atacante que nem iniciará conversas com pretendentes que ofereçam montante abaixo do apontado.

Porém, a disponibilidade do jogador traz má uma notícia para os times do Brasil. De acordo com a apuração, é quase impossível que Luiz Henrique volte ao futebol brasileiro nesta janela de transferências. Pessoas próximas ao atleta afirmaram que a vinda é improvável, ainda mais com a proibição das bets no país, que diminuiu o poderio financeiro de equipes que já tentaram trazê-lo em outras ocasiões.

Clube da Arábia quer Luiz Henrique

Nesse cenário, a equipe que aparece como grande candidata à contratação do atacante é o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O clube fez proposta astronômica para contar com o brasileiro na última janela de transferências. Porém, o fez perto do fim do período, o que melou o negócio. Agora, segue interessado e volta com tudo para nova investida pela compra do atleta no fim do ano.

Na última abertura do mercado da bola, a Roma, da Itália, também esteve próxima de comprar o jogador. As conversas com o Zenit duraram semanas e o time da capital italiana fez uma série de contrapropostas para concluir o negócio. Porém, a equipe russa bateu o pé e resistiu às investidas, o que fez a Giallorossi desistir da transferência e da tentativa de trazer um nome de peso para o ataque.

Flamengo tentou o atacante neste ano

Cruzeiro e Botafogo tiveram interesse na contratação de Luiz Henrique no meio do ano, mas o clube que foi mais longe nas conversas foi o Flamengo. O caminho foi bastante parecido com o dos outros times que tentaram trazê-lo: o Zenit recusou uma sequência de ofertas e o valor das contrapropostas foi aumentando, até que o presidente rubro-negro Bap travou as negociações.

Neste estágio, o Mais Querido havia apresentado proposta de 30 milhões de euros fixos e 5 milhões em variáveis (no total R$ 207 milhões). Contudo, o time da Rússia queria que este pagamento fosse feito à vista, movimento financeiro considerado "loucura" pelo dirigente.