Patch do Observatório da Discriminação Racial no Futebol utilizado em campanha anterior - Santos/Divulgação

Patch do Observatório da Discriminação Racial no Futebol utilizado em campanha anteriorSantos/Divulgação

Publicado 17/11/2026 16:34 | Atualizado 17/11/2026 17:44

Os clubes do Campeonato Brasileiro farão um leilão beneficente em parceria com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol (ODRF) , uma das maiores iniciativas do país na luta contra o racismo dentro do esporte, para arrecadar fundos à vítimas de discriminação racial. Para isso, camisas utilizadas por jogadores nas últimas rodadas da liga nacional e alguns outros artigos serão vendidos no evento.

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A ação ocorrerá nas partidas válidas pela 35ª e 36ª rodada do Brasileirão devido a proximidade com o Dia da Consiciência Negra (20 de novembro), feriado nacional que leva a data da morte de Zumbi dos Palmares, um dos principais símbolos de representatividade da resistência contra a escravidão.

Até agora, Flamengo, Athetico Paranaense, Bahia, Santos, Grêmio, Botafogo e Coritiba confirmaram que utilizarão um patch desenvolvido de forma especial para essa camapanha, feito pelo artista plástico Walter Brum. Outras equipes ainda podem aderir ao movimento e optar por utilizar a logo em ambas as rodadas.

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A iniciativa tem como objetivo, além do suporte financeiro com o leilão beneficente, dar maior visibilidade ao projeto como um todo, mostrando a indivíduos que estão sofrendo ou já sofreram com algum tipo discriminação racial que há um lugar específico que da direcionamento, suporte e acolhimento a todos os necessitados.

Sobre o projeto

O Observatório da Discriminação Racial no Futebol (ODRF) foi fundado em maio de 2014 por Marcelo Carvalho, uma das principais vozes anti-racistas dentro do meio esportivo no Brasil. Com suporte Grupo de Estudos em Esporte e Discriminação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), formado por acadêmicos e estudantes, o projeto tomou forma para se tornar como é hoje.

O projeto se define como uma organização dedicada à produção de conhecimento, à sistematização de dados e à incidência qualificada sobre o discriminação no esporte. No ano seguinte, o projeto começou a publicar o Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol, a principal inciativa responsável para a popularização nacional e internacional da marca.

Inclusive, o ODRF chegou a fechar uma parceria com o Fluminense em 2022, na qual, em conjunto, promoveram uma série de ações e projetos de combate ao racismo. As camisas da partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, também foram leiloadas e tiveram a verba doada para o projeto e uma ONG.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato