Xavi perdeu pela primeira vez na carreira como treinador por uma diferença de cinco golsJosep Lago/AFP
Xavi critica Holanda por goleada: 'Não jogamos futebol'
Derrota fora de casa por 5 a 0 para a Alemanha foi a primeira do treinador espanhol à frente da seleção e a maior de sua carreira
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Ex-Vasco, Nenê deve deixar clube da Série C e seguir na ativa em 2027
Nenê, de 45 anos, chegou ao Botafogo, da Paraíba, no começo do ano; veterano foi o grande destaque de título do Estadual
Vasco deve integrar joia da base no profissional em 2027
Promessa do Gigante da Colina, Andrey Fernandes fez um hat-trick na goleada da seleção brasileira sub-20 em amistoso contra o Peru
Rooney revela que teve pensamentos suicidas durante a carreira
Ídolo do Manchester United contou que costumava se trancar por dois dias seguidos para consumir álcool, longe dos olhares alheios
Nonato faz apelo para Thiago Silva renovar com o Fluminense
Volante se juntou à campanha pela permanência do zagueiro, que tem contrato até dezembro e ainda não decidiu se vai seguir jogando em 2027
Luiz Henrique pode deixar o Zenit em 2027; clube define preço
Ex-Botafogo e Fluminense vem sendo especulado em clubes brasileiros nas últimas janelas, mas pretendentes esbarram em valor elevado
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