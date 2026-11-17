Xavi perdeu pela primeira vez na carreira como treinador por uma diferença de cinco gols - Josep Lago/AFP

Xavi perdeu pela primeira vez na carreira como treinador por uma diferença de cinco golsJosep Lago/AFP

Publicado 17/11/2026 17:46

A Holanda de Xavi Hernandéz foi goleada pela Alemanha por 5 a 0 , na segunda-feira (16), pela Liga das Nações. Essa foi a primeira derrota do treinador no cargo, que na entrevista pós-jogo demonstrou revolta com a postura e atuação coletiva da equipe.

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"Foi um choque para mim como treinador. Estou muito decepcionado, muito triste. Não jogamos futebol, não tivemos garra. Não entendo. Não consigo aceitar isso", disse o técnico, sem esconder grande decepção depois da partida.

O time treinado pelo ex-Barcelona vinha de uma goleada por 7 a 0 sobre a Grécia, com atuação convincente da "Laranja Mecânica", pela rodada anterior da Liga das Nações. A oscilação fez o espanhol questionar os 26 convocados após o vexame, com o intuito de compreender o que poderia ter ocasionado uma queda de rendimento tão grande em espaço de tempo tão curto.

"Jogamos uma partida histórica contra a Grécia na sexta-feira. Foi uma boa partida. E agora foi o completo oposto. Conversei com os jogadores porque estava tentando entender o que tinha acontecido", garantiu o treinador.

Mesmo com a decepção, a equipe avançou de fase na competição, na segunda posição do Grupo B, com 11 pontos. A primeira colocada, Alemanha, e a terceira, Grécia, ficaram com a mesma pontuação, mas a definição dos classificados ficou no saldo de gol, primeiro critério de desempate.

Por fim, Xavi revelou que uma reformulação de postura se faz necessária dentro do vestiário após uma situação tão incomum.



"Vamos construir algo novo. A mentalidade precisa mudar. Os valores em campo precisam melhorar. Precisamos de jogadores com garra. Os jogadores precisam mudar sua mentalidade. É uma situação difícil, mas eles vão aprender com isso", finalizou o técnico.

Futuro da Holanda na competição

Com a classificação assegurada para as quartas de finais, a Holanda de Xavi ainda não tem um adversário definido, mas já sabe quais são os confrontos possíveis. Até o momento, França, Inglaterra e Portugal, caso se mantenha na liderança, são as equipes que podem ser sorteadas para enfrentar os holandeses.

O sorteio para definir os duelos e as chaves do mata-mata da Liga das Nações acontece na sexta-feira (20), às 12h (de Brasília). Ele será realizado na sede da Uefa, localizada em Nyon, na Suíça.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Hugo Perruso