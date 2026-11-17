Árbitro Jesús Valenzuela - Cesar Greco / SEP

Árbitro Jesús ValenzuelaCesar Greco / SEP

Publicado 17/11/2026 17:58

final da Copa Libertadores de 2026 terá um árbitro com experiência em grandes competições internacionais e histórico de jogos envolvendo os dois finalistas. O venezuelano Jesús Valenzuela, de 42 anos, foi escolhido pela Conmebol para comandar Palmeiras x Estudiantes, marcado para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Ele será auxiliado pelos compatriotas Jorge Urrego e Tulio Moreno, enquanto Juan Soto ficará responsável pelo VAR.

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Nascido em 24 de novembro de 1983, no estado venezuelano de Portuguesa, Valenzuela começou a construir sua trajetória na arbitragem profissional no início da década passada. Ele estreou na primeira divisão venezuelana na temporada 2011/2012 e recebeu o distintivo internacional da Fifa em 2013. Desde então, passou a trabalhar regularmente em competições organizadas pela Conmebol, incluindo Libertadores, Sul-Americana, Copa América e Eliminatórias para a Copa do Mundo. Em 2021, foi apontado como melhor árbitro da América do Sul pela entidade. Nascido em 24 de novembro de 1983, no estado venezuelano de Portuguesa, Valenzuela começou a construir sua trajetória na arbitragem profissional no início da década passada. Ele estreou na primeira divisão venezuelana na temporada 2011/2012 e recebeu o distintivo internacional da Fifa em 2013. Desde então, passou a trabalhar regularmente em competições organizadas pela Conmebol, incluindo Libertadores, Sul-Americana, Copa América e Eliminatórias para a Copa do Mundo. Em 2021, foi apontado como melhor árbitro da América do Sul pela entidade.

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A experiência em torneios de grande porte também inclui a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Valenzuela foi escolhido para apitar duas partidas: Inglaterra x Estados Unidos, pela fase de grupos, e França x Polônia, pelas oitavas de final. Na ocasião, o time francês venceu por 3 a 1. O venezuelano também integrou equipes de arbitragem em outras competições internacionais. A experiência em torneios de grande porte também inclui a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Valenzuela foi escolhido para apitar duas partidas: Inglaterra x Estados Unidos, pela fase de grupos, e França x Polônia, pelas oitavas de final. Na ocasião, o time francês venceu por 3 a 1. O venezuelano também integrou equipes de arbitragem em outras competições internacionais.

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O histórico com o Palmeiras chama atenção pelos números. Em sete partidas do clube paulista comandadas por Valenzuela, foram seis vitórias e um empate, sem derrotas. O último encontro aconteceu em setembro deste ano, quando o time alviverde venceu a LDU por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O retrospecto inclui ainda confrontos contra River Plate, Bolívar, San Lorenzo, Athletico-PR, Independiente del Valle e Libertad. O histórico com o Palmeiras chama atenção pelos números. Em sete partidas do clube paulista comandadas por Valenzuela, foram seis vitórias e um empate, sem derrotas. O último encontro aconteceu em setembro deste ano, quando o time alviverde venceu a LDU por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O retrospecto inclui ainda confrontos contra River Plate, Bolívar, San Lorenzo, Athletico-PR, Independiente del Valle e Libertad.