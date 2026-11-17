Kimi Antonelli em ação - Divulgação / Mercedes

Kimi Antonelli em açãoDivulgação / Mercedes

Publicado 17/11/2026 19:30

Fórmula 1 deu nesta terça-feira (17) um passo importante para mudar o conceito de seus carros. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou um acordo com a categoria e os fabricantes de motores para a volta das unidades V8 a partir de 2030. A proposta prevê redução significativa da participação elétrica, em uma tentativa de simplificar os conjuntos mecânicos e recuperar características tradicionais da competição, como o som dos motores.

O novo regulamento ainda terá detalhes definidos, mas a arquitetura discutida prevê motor V8 turboalimentado de 2,1 litros, acompanhado de um sistema híbrido mais limitado. A ideia é substituir a atual unidade V6 turbo-híbrida de 1,6 litro, utilizada desde 2014, segundo o "De Telegraaf". Os motores V8 foram empregados pela última vez na categoria entre 2006 e 2013, período marcado por uma sonoridade que se tornou uma das referências para os fãs da Fórmula 1.

A mudança também representa uma resposta às críticas recebidas pelo regulamento introduzido em 2026. O atual sistema divide de maneira mais equilibrada a potência entre o motor a combustão e a parte elétrica, mas a gestão de energia trouxe dificuldades para pilotos e equipes. Em diferentes momentos da temporada, os competidores reclamaram da necessidade de administrar a bateria mesmo em voltas rápidas, o que afetou a maneira de conduzir os carros.

A FIA pretende reduzir essa complexidade e tornar as disputas mais dependentes da habilidade dos pilotos. Além da alteração nos motores, o projeto prevê carros mais leves e ágeis, com menor custo de desenvolvimento e maior liberdade para disputas na pista. A entidade também pretende manter o compromisso ambiental da categoria, com a utilização de combustíveis sustentáveis. Em comunicado, a FIA afirmou que o objetivo é criar uma unidade de potência "bem menos complexa, mais leve e mais barata" do que as atuais, com eletrificação limitada e tecnologia relevante para a indústria.

O pacote também inclui uma mudança na filosofia dos carros, não apenas no conjunto mecânico. A intenção é que o chassi acompanhe a redução de peso e permita respostas mais rápidas nas curvas, colocando novamente em evidência a capacidade dos pilotos. A entidade quer combinar esse conceito com corridas mais disputadas e um som de motor que agrade ao público, uma das principais reivindicações de quem defende o retorno dos V8.

O acordo anunciado nesta terça-feira ainda é uma etapa inicial do processo. O próximo passo será apresentar uma proposta definitiva para o regulamento técnico de 2030 ao Conselho Mundial do Esporte a Motor da FIA, em reunião prevista para dezembro, em Xangai. Até lá, os fabricantes e os responsáveis pela categoria deverão avançar na definição dos detalhes técnicos que vão determinar a próxima geração de carros da Fórmula 1.