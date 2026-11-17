Troféu atual dado ao vencedor da Série A do Campeonato Brasileiro - Rafael Ribeiro/CBF

Troféu atual dado ao vencedor da Série A do Campeonato BrasileiroRafael Ribeiro/CBF

Publicado 17/11/2026 20:27 | Atualizado 17/11/2026 20:29

Campeonato Brasileiro está chegando ao fim e, da mesma forma que na edição anterior, o Flamengo está disputando o título da competição ponto a ponto com o Palmeiras. Porém, em 2025, o Rubro-Negro defendia vantagem ainda mais apertada que a atual e mesmo assim foi campeão na penúltima rodada.

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No caso dos outros clubes cariocas, Fluminense e Vasco conseguiram melhorar seu desempenho. Já o Botafogo teve uma queda brusca, tanto a respeito da colocação, quanto do rendimento em campo.

Flamengo tinha menos pontos



Em 2025, o Mais Querido liderava com 71 pontos, enquanto o Alviverde vinha logo atrás, com 69 e necessitando de uma vitória simples para conseguir ultrapassar o rival. Agora a distância é um pouco maior, assim como a pontuação de ambos: 76 e 73.

Contudo, diferentemente da edição atual, com o confronto direto que acontecerá na 36ª rodada, as duas equipes já haviam se enfrentado duas vezes. Ainda assim, o segundo colocado segue na dependência de algum "tropeço" do Flamengo porque leva vantagem no critério de desempate.

Botafogo em queda



O Glorioso é a equipe carioca que apresenta a maior diferença de pontuação entre as edições de 2025 e 2026, além de ser a única que piorou. Há um ano, a equipe estava embalada com Davide Ancelotti e ocupava a 5ª posição, com 55 pontos, treze a mais em relação à atual.

Se antes brigava pela Libertadores, agora tenta chegar à meta de pontuação para fugir do rebaixamento para não correr riscos nas rodadas finais.



Fluminense tem campanha próxima



O Tricolor das Laranjeiras vivia uma situação semelhante à deste ano. O clube já havia sido eliminado de todas as competições que participou e apenas almejava conseguir a vaga direta para a Libertadores como prêmio de consolação. A equipe comandada por Luís Zubeldía estava em 6º lugar, com 54 pontos, três a menos que tem hoje e duas posições abaixo.

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O Fluminense buscava ao menos a quinta colocação, o que, naquela edição, já garantia a vaga direta por conta de Palmeiras e Flamengo, o líder e o vice-líder, estarem na final da Copa Libertadores. Agora tenta o top 3.

Vasco agora está mais tranquilo

Por fim, o Gigante da Colina também conseguiu melhorar seu desempenho neste ano, com menos oscilações, sob o comando do português Pedro Emanuel. A quatro rodadas do fim, o Vasco estava na 13ª colocação, com 42 pontos, e com risco considerável de ser rebaixado para a Série B, principalmente pelo futebol que estava sendo apresentado.

Resultado final

No fim do Brasileirão de 2025, o Flamengo foi coroado com o título daquela edição, com 79 pontos, sagrando-se eneacampeão brasileiro. Já o Fluminense se classificou para a Libertadores de forma direta, com o 5º lugar, com 64 pontos.

O Glorioso também conseguiu esse objetivo ao ficar uma posição abaixo, com 63, op que o fez disputar a fase preliminar do torneio continental. Por outro lado, o Vasco se safou do rebaixamento para a Segunda Divisão na última rodada, terminando com 45 pontos, na 14ª colocação, com a vaga para a Copa Sul-Americana.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Hugo Perruso