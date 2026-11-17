Representantes dos clubes e a CBF em nova reunião para tratar de melhorias no Brasileirão com a criação de uma liga - Luciana Vermell / CBF

Representantes dos clubes e a CBF em nova reunião para tratar de melhorias no Brasileirão com a criação de uma ligaLuciana Vermell / CBF

Publicado 17/11/2026 18:28

menos três pontos. A punição foi aprovada nesta terça-feira (17), durante a quinta reunião organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre criação da Liga do Futebol do Brasil.

Clubes das Séries A e B do Brasileirão que não estiverem em dia com os salários de jogadores, integrantes das comissões técnicas e outros funcionários poderão ter. A punição foi aprovada nesta terça-feira (17), durante a quinta reunião organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre criação da Liga do Futebol do Brasil.

A nova regra passará a valer apenas a partir da edição de 2028. Pelo critério estabelecido, as equipes terão de comprovar que estão em dia com as suas obrigações salariais junto à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf).



A documentação deve ser enviada 20 dias antes do início da competição e também será acompanhada mensalmente. Em caso de descumprimento, haverá uma pena inicial de três pontos. E se o problema não for resolvido em três meses, nova punição de perda pontos acontecerá, com a exceção de que seja até a 19ª rodada do Brasileiro, caso contrário, será aplicada na temporada seguinte.



Antes, há um transfer ban por mais 30 dias de atraso que ficará em vigor até a quitação dos salários. E se a dívida chegar a dois meses, o clube será impedido de inscrever novos jogadores durante toda uma janela de transferências.



Outra novidade no Brasileirão



A reunião que ocorreu no Hotel Windsor Marapendi, no Rio, e contou com representantes dos clubes também aprovou um antigo pedido. A partir de 2027, não haverá mais limite de partidas disputadas para que um jogador possa se transferir entre equipes da mesma divisão.



Na próxima temporada, por exemplo, as 19 primeiras rodadas acontecerão antes da abertura da segunda janela de transferências. Se valesse a regra atual, o máximo de jogos que um atleta poderia disputar seria 11 para depois ser negociado.



Melhorias nos estádios



A CBF também aproveitou o encontro para apresentar um estudo sobre a infraestrutura e qualidade dos palcos das partidas do Brasileirão. Foram avaliados 21 estádios utilizados na Série A do Brasileirão.



A inspeção levou em conta infraestrutura, iluminação, topografia e gramado e comparou com parâmetros da Fifa, Uefa, Conmebol e grandes ligas europeias.



E o resultado apontou, segundo a CBF "avanços, mas também diferenças relevantes entre os estádios".



Entre os destaques apontados estão:



- 18 das 21 arenas cumprem os parâmetros de iluminação da Conmebol;



- 19 possuem vestiários das equipes com a área mínima estabelecida pela Uefa;



- Nos testes de rolagem da bola em gramados naturais, 12 dos campos avaliados ficaram dentro da faixa considerada ideal pela Fifa.



Por outro lado, há melhorias importantes a fazer nos próximos anos:



- 13 estádios não contam com sistema de energia de reserva;



- Duas arenas não oferecem assentos na tribuna de imprensa;



- E menos da metade dispõe de quantidade adequada de banheiros acessíveis.



O objetivo do estudo é criar um regulamento específico para a infraestrutura dos estádios a serem utilizados na Série A. E a ideia é ampliar para as outras divisões.



Prejuízo com o fim das bets



Outro estudo apresentado foi sobre os efeitos econômicos da proibição de publicidade e patrocínios de empresas de apostas esportivas. A CBF estima uma redução de aproximadamente R$ 420 milhões nas suas receitas de 2027. O montante equivale a 16% do orçamento previsto pela entidade para aquele ano.



A projeção até 2030 é de mais de R$ 2 bilhões. O problema acaba respingando nos clubes, já que boa parte da verba com premiações dos campeonatos vem dos patrocínios, que terão mudança importante nos contratos para 2027. Haverá mais discussões para encontrar alternativas para minimizar as perdas dos clubes.