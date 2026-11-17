Time titular do Brasil para enfrentar Singapura, no Estádio Nacional - Rafael Ribeiro / CBF

Time titular do Brasil para enfrentar Singapura, no Estádio NacionalRafael Ribeiro / CBF

Publicado 17/11/2026 20:53

Singapura. A CBF decidiu levar a seleção brasileira para finalizar o ano com dois amistosos na Ásia e ganhou um dinheiro expressivo com as partidas: U$S 10 milhões (cerca de R$ 57 milhões na cotação atual) foi o que recebeu a entidade pelos dois jogos contra Japão

A justificativa do coordenador executivo-geral das seleções da CBF, Rodrigo Caetano, para marcar os amistosos na Ásia foi dar sequência aos testes promovidos pelo técnico Carlo Ancelotti no processo de renovação do elenco e levar a seleção para atuar em centros que raramente têm a chance de assistir aos atletas brasileiros.

No entanto, a escolha pelos jogos na Ásia se justifica mais pelo dinheiro considerável que a excursão asiática rendeu à CBF, acostumada a viabilizar amistosos do outro lado do mundo - em setembro e outubro, a seleção jogou na Austrália e na Índia.

As partidas contra Japão e Singapura não encheram o estádio e ainda expuseram a seleção ao constrangimento - da derrota para os japoneses e do nível técnico baixíssimo de Singapura, apenas a 149ª colocada no ranking da Fifa.

Foram muitos os lugares vazios no Estádio Nacional de Singapura, a mais de 16 mil km do Brasil, durante o duelo com os singapurenses que terminou 7 a 0 para a seleção brasileira. Cerca de 19 mil pessoas assistiram à partida in loco, isto é, menos da metade dos ingressos foi vendida, uma vez que a arena comporta até 55 mil pessoas. O revés para o Japão foi visto por 38 mil espectadores.

Adversário de pior ranking que o Brasil enfrentou desde 1998 e com atletas com nível semelhante ao de amadores, Singapura não ofereceu qualquer resistência, como previsto, e deixou Vini Jr à vontade para marcar três gols em um jogo com a camisa verde e amarela pela primeira vez.

Em má fase no Real Madrid, o atacante foi o destaque do Brasil nas duas partidas e terminou a excursão na Ásia com cinco gols. "Entramos concentrados, sabíamos que era um adversário de nível muito abaixo, mas a gente tinha que fazer o jogo ser fácil", afirmou Vini Jr.

Ele foi a melhor notícia para Ancelotti, que avisara que não fará mais testes no grupo a partir de 2027.

"Não temos que olhar a qualidade do adversário, mas fazer o máximo", defendeu-se o auxiliar-técnico Francesco Mauri, destacado para falar com a imprensa porque o chefe cumpriu suspensão decorrente da expulsão no duelo com os japoneses.

Endrick, Estevâo e Allan, jovens revelados pelo Palmeiras, também foram às redes, bem como Rayan. "Temos jovens muito bons, e esses jovens poderão ajudar nesse processo", disse Mauri.

"Mister (Carlo Ancelotti) falou claramente ontem (segunda-feira): nosso trabalho não foi suficiente, porque os resultados não são o que a torcida espera, a expectativa é muito alta", admitiu o auxiliar.

O Brasil não tem mais compromissos em 2026 e volta a jogar no final de março. Os rivais ainda não estão definidos. A CBF garante que tem se esforçado para marcar amistosos contra seleções europeias, ocupadas com jogos da Nations League.