Portugal venceu País de Gales por 3 a 2, em Cardiff - Diogo Pinto / FPF

Portugal venceu País de Gales por 3 a 2, em CardiffDiogo Pinto / FPF

Publicado 17/11/2026 19:18 | Atualizado 17/11/2026 19:29

Com gol de Carlos Forbs, o herdeiro da camisa 7 de Cristiano Ronaldo, Portugal venceu País de Gales, nesta terça-feira, em Cardiff, por 3 a 2, em jogo válido pela sexta e última rodada da Liga das Nações da Uefa . O jogo foi muito bem disputado e teve duas viradas no placar, com os portugueses fazendo o primeiro gol.

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Conquistado o resultado, Portugal terminou em primeiro no Grupo 4, com 15 pontos, contra 9 de Dinamarca e Noruega. Os noruegueses venceram em Copenhague por 3 a 2 e se classificaram porque venceram os dois jogos no confronto direto. Os galeses terminaram com apenas três pontos.



Desta forma Portugal e Noruega se juntam a França, Bélgica, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Holanda na disputa das quartas de final. O sorteio dos duelos será sexta-feira na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.



Portugal tentou ficar com a bola desde o início e pressionou a saída de bola de País de Gales, que não se intimidou e buscou atacar o adversário.



Os gols não demoraram a sair. Aos dez minutos, João Neves roubou a bola na intermediária galesa e tocou para Bruno Fernandes. O camisa 8 acertou um lindo chute no canto superior direito de Ward: 1 a 0.



A reação dos anfitriões foi imediata. Aos 12, Harry Wilson foi lançado na meia esquerda e dentro da área forçou boa defesa parcial de Diogo Costa. Colwill pegou o rebote e tocou para o aproveitamento de Brooks: 1 a 1.



O jogo ficou eletrizante, com as seleções se revezando no ataque e criando boas oportunidades. Aos 20, Trincão errou a finalização dentro da pequena área. País de Gales respondeu em três momentos, com Daniel James, Harry Wilson e Brooks. Mas a chance mais clara foi com Wilson, aos 29 minutos, para bela defesa de Diogo Costa.



O segundo gol galês, o da virada, saiu em rápido contra-ataque, aos 40 minutos. Sheehan lançou Thomas na ponta-esquerda e a finalização foi perfeita. Mas não deu tempo de festejar. Aos 42, Trincão iniciou a jogada pela esquerda e cruzou para Pedro Neto empatar. Conquistado o resultado, Portugal terminou em primeiro no Grupo 4, com 15 pontos, contra 9 de Dinamarca e Noruega. Os noruegueses venceram em Copenhague por 3 a 2 e se classificaram porque venceram os dois jogos no confronto direto. Os galeses terminaram com apenas três pontos.Desta forma Portugal e Noruega se juntam a França, Bélgica, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Holanda na disputa das quartas de final. O sorteio dos duelos será sexta-feira na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.Portugal tentou ficar com a bola desde o início e pressionou a saída de bola de País de Gales, que não se intimidou e buscou atacar o adversário.Os gols não demoraram a sair. Aos dez minutos, João Neves roubou a bola na intermediária galesa e tocou para Bruno Fernandes. O camisa 8 acertou um lindo chute no canto superior direito de Ward: 1 a 0.A reação dos anfitriões foi imediata. Aos 12, Harry Wilson foi lançado na meia esquerda e dentro da área forçou boa defesa parcial de Diogo Costa. Colwill pegou o rebote e tocou para o aproveitamento de Brooks: 1 a 1.O jogo ficou eletrizante, com as seleções se revezando no ataque e criando boas oportunidades. Aos 20, Trincão errou a finalização dentro da pequena área. País de Gales respondeu em três momentos, com Daniel James, Harry Wilson e Brooks. Mas a chance mais clara foi com Wilson, aos 29 minutos, para bela defesa de Diogo Costa.O segundo gol galês, o da virada, saiu em rápido contra-ataque, aos 40 minutos. Sheehan lançou Thomas na ponta-esquerda e a finalização foi perfeita. Mas não deu tempo de festejar. Aos 42, Trincão iniciou a jogada pela esquerda e cruzou para Pedro Neto empatar.

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O final da primeira etapa foi todo de Wilson. O atacante, primeiro, tentou surpreender Diogo Costa desde o meio de campo, mas a bola passou perto do travessão. Depois, em jogada individual, forçou o goleiro português a fazer boa defesa, após chute da entrada da área.



O jogo seguiu movimentado no ataque, sem muita preocupação das equipes com a marcação. Pedro Neto quase fez um golaço para Portugal, aos 13 minutos, mas acertou a trave. Debaixo de chuva, Wilson também levou perigo, mas errou a meta de Diogo Costa.



Aos 22, o goleiro português fez grande defesa em cabeçada de Cabango. Aos 24, Portugal não perdeu a chance de conseguir sua virada. Carlos Forbs, o herdeiro da camisa 7 de Cristiano Ronaldo, que havia entrado aos 14 da etapa final, recebeu na direita e bateu de esquerda para fazer 3 a 2.



A situação de País de Gales melhorou quando Pedro Neto recebeu o cartão vermelho, deixando Portugal com dez jogadores em campo. O time da casa pressionou muito em busca do empate, mas não conseguiu.

O final da primeira etapa foi todo de Wilson. O atacante, primeiro, tentou surpreender Diogo Costa desde o meio de campo, mas a bola passou perto do travessão. Depois, em jogada individual, forçou o goleiro português a fazer boa defesa, após chute da entrada da área.O jogo seguiu movimentado no ataque, sem muita preocupação das equipes com a marcação. Pedro Neto quase fez um golaço para Portugal, aos 13 minutos, mas acertou a trave. Debaixo de chuva, Wilson também levou perigo, mas errou a meta de Diogo Costa.Aos 22, o goleiro português fez grande defesa em cabeçada de Cabango. Aos 24, Portugal não perdeu a chance de conseguir sua virada. Carlos Forbs, o herdeiro da camisa 7 de Cristiano Ronaldo, que havia entrado aos 14 da etapa final, recebeu na direita e bateu de esquerda para fazer 3 a 2.A situação de País de Gales melhorou quando Pedro Neto recebeu o cartão vermelho, deixando Portugal com dez jogadores em campo. O time da casa pressionou muito em busca do empate, mas não conseguiu.

Vitória norueguesa em Copenhague

Hojlund e Højbjerg colocaram a Dinamarca em vantagem no placar com apenas 14 minutos de jogo diante da Noruega, em Copenhague. Haaland diminuiu aos 37 da etapa inicial e Odegaard obteve o empate aos 38 do segundo tempo. Haaland, de pênalti, aos 51, deu a vitória e a classificação para os visitantes.