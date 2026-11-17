Presidente do Palmeiras, Leila Pereira sobe o tom contra clubes que não cumprem com obrigações financeirasLula Marques / Agência Brasil
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Leila Pereira se recusa a assinar carta que circulou durante reunião para tratar do Brasileirão e se preocupa como rivais usarão dinheiro
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