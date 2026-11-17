Presidente do Palmeiras, Leila Pereira sobe o tom contra clubes que não cumprem com obrigações financeiras - Lula Marques / Agência Brasil

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira sobe o tom contra clubes que não cumprem com obrigações financeirasLula Marques / Agência Brasil

Publicado 17/11/2026 22:34

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira recusou-se a assinar uma carta de compromisso para viabilizar uma reunião com o governo federal, na qual serão debatidas alternativas de socorro financeiro aos clubes de futebol no contexto da proibição das bets

O documento passou pelas mãos dos dirigentes nesta terça-feira (17), durante encontro com a CBF que definiu novas medidas de fair play financeiro, como a perda de pontos para clubes com salários atrasados a partir de 2028.

"Eu não assinei essa carta, porque, na verdade, essa caos que está o futebol brasileiro é em virtude da má gestão dos presidentes, dos administradores dos clubes. Eu quero que tenha mais clareza. Se conseguir algum financiamento, se o governo der dinheiro - o que eu não acredito - para os clubes, onde esse dinheiro vai ser investido? Na compra de mais jogadores?", argumentou.

Os impactos econômicos do veto às empresas de apostas esportivas, previsto na Medida Provisória nº 1.394/2026, foram pauta da reunião desta terça. A CBF apresentou números aos clubes, como a estimativa de perda de R$ 420 milhões em receitas em 2027, equivalente a 16% do orçamento previsto para o período.

A entidade defende uma "uma transição gradual, semelhante ao modelo adotado pela Premier League, na Inglaterra", conforme informou em comunicado oficial. Leila, contudo, não está assustada com o fim do aporte das bets.

"Eu quero, sim, ajudar o futebol brasileiro, mas você só ajuda tendo credibilidade, honrando os seus compromissos, não é pegando mais dinheiro para financiar dívidas e mais dívidas", disse a presidente palmeirense.

Ela entende que a maioria dos clubes não faz os sacrifícios necessários para equilibrar as contas e cita o Palmeiras como "um clube equilibrado", mas que "em receitas, não está nadando em braçadas".

"Às vezes, eu preciso vender atletas que eu não gostaria de vender, mas, para honrar os meus compromissos, eu preciso vender. Aliás, todo clube precisa vender atleta. Se não, não fecha no final do ano", argumenta.

"Eu não vou ficar assinando documentos, me comprometendo a conversar com o governo para pedir mais dinheiro, se a maioria dos clubes não faz dever de casa, não faz o que realmente tem de ser feito", diz.

A dirigente demonstrou desconfiança em relação aos seus pares. Espera, porém, que a situação melhore quando forem implementadas as medidas mais duras do fair play financeiro, a exemplo da punição com perda de pontos àqueles que atrasarem salários.

"Esse ano houve alguns transfer bans, e, mesmo com fair play, os clubes continuaram não honrando os compromissos. O Palmeiras é um clube que tem credibilidade. Eu não quero perder essa credibilidade me comprometendo com o governo, com uma pauta que, às vezes, o Palmeiras já vai cumprir e outros clubes, não", afirma.