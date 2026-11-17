Nico de La Cruz, do Flamengo, comemora gol marcado pela seleção do Uruguai - Divulgação/seleção uruguaia

Nico de La Cruz, do Flamengo, comemora gol marcado pela seleção do UruguaiDivulgação/seleção uruguaia

Publicado 17/11/2026 23:03



As principais seleções sul-americanas atropelaram seus fracos adversários em amistosos nesta terça-feira (17). Depois do Brasil fazer 7 a 0 sobre Singapura , a Argentina conseguiu o mesmo placar, em cima da Costa Rica, enquanto o Uruguai fez 5 a 0 na República Dominicana.

E as duas partidas da noite tiveram jogadores de Flamengo e Palmeiras, clubes envolvidos na disputa do título do Brasileirão.



Como foi a vitória do Uruguai



Em Maldonado, no Uruguai, Nico de La Cruz entrou aos 29 minutos do segundo tempo e marcou o terceiro gol da Celeste, em cobrança de pênalti. O volante deve ser desfalque do Flamengo na partida de quarta-feira (18), contra o Athletico-PR, pela 35ª rodada do Brasileirão, às 20h30, no Maracanã.



Além do rubro-negro, Canobbio, do Fluminense, também esteve em campo pelo Uruguai. Foi titular e jogou por 74 minutos, mas passou em branco. Os outros gols foram marcados por Aguirre, no fim do primeiro tempo, Valdez (contra), Valverde e Damiani, todos após o intervalo.



A goleada da Argentina



Já em Córdoba, os donos da casa se recuperaram da derrota por 2 a 1 para o Uruguai, na semana passada, e conseguiram a primeira vitória após a despedida oficial de Lionel Messi. Em campo, dois representantes do Palmeiras atuaram.



Giay foi titular, deu uma assistência para para Julián Álvarez fazer o 2 a 0 e saiu no intervalo. Já Flaco López entrou no início do segundo tempo e passou em branco, apesar de ter tido chances.



Em ritmo de treino, a Argentina venceu com gols de Nico Paz, Mac Allister, além de Julián Álvarez e Mastantuono (duas vezes cada).



Outros resultados de equipes sul-americanas



Sem Gonzalo Plata, liberado para retornar ao Flamengo, o Equador venceu a Bolívia por 2 a 0, com gols de John Mercado e Jordy Caicedo no primeiro tempo. Já Anthony Valencia, que não tem muitas chances no Rubro-Negro, entrou aos 29 minutos da segunda etapa.



E a Colômbia empatou em 0 a 0 com o Chile com John Arias não saindo do banco de reservas. O goleiro chileno Lawrence Vigouroux garantiu o placar ao pegar um pênalti cobrado por Luis Suárez.



De manhã, o Paraguai derrotou o Japão por 2 a 1, em Singapura, com um gol de Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras. Juan Cáceres fez o outro e Fukuda descontou para os japnoeses.