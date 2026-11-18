Real Madrid renovou com Arda Güler até 2032 - Thomas Coex / AFP

Real Madrid renovou com Arda Güler até 2032Thomas Coex / AFP

Publicado 18/11/2026 09:35

Real Madrid anunciou nesta quarta-feira (18) a renovação com Arda Güler. O meia turco, de 21 anos, é considerado uma das principais joias do futebol europeu e vem ganhando cada vez mais espaço na equipe comandada pelo técnico José Mourinho. O novo vínculo com o jogador é válido até junho de 2032, quando completará quase uma década no clube.

Desde 2023 no Real Madrid, Arda Güler disputou 126 jogos, marcou 22 gols e deu 32 assistências. Desde a última temporada, que iniciou sob o comando do técnico espanhol Xabi Alonso, a joia turca ganhou mais espaço no time titular e se consolidou. Ele permaneceu alternando entre titular e banco até se consolidar entre os titulares com o português José Mourinho.

Pelo Real Madrid, Arda Güler já conquistou cinco títulos: uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa, um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha. Nas últimas duas temporadas, porém, o gigante espanhol não conseguiu conquistar títulos expressivos, o que fez a diretoria mudar a postura nesta última janela de transferências.

A renovação de Arda Güler é um jeito do Real Madrid se proteger do interesse de outros clubes. O turco vem chamando a atenção, principalmente, do futebol inglês, que tem a liga mais poderosa da Europa. O novo acordo prevê uma valorização salarial, que o coloca na faixa intermediária superior do elenco, de acordo com informações do jornal espanhol "Marca".

Contratado em 2023, Arda Güler custou 20 milhões de euros (cerca de R$ 106,8 milhões na cotação da época) junto ao Fenerbahçe, da Turquia. Revelado no tradicional clube turco, o jovem despertou o interesse do gigante espanhol e, rapidamente, recebeu uma proposta. No futebol turco, disputou 51 jogos, marcou nove gols e deu 12 assistências.

Vice-líder do Campeonato Espanhol com 30 pontos, o Real Madrid está apenas três atrás do líder Barcelona. Após o período sem jogos por causa da Data Fifa, o time merengue volta a campo no próximo sábado (21), às 17h (de Brasília), contra o Celta de Vigo, no Santiago Bernabéu, pela 13ª rodada da competição nacional, e dá sequência a caça pela liderança.