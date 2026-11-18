Flamengo tem chamado a atenção do futebol mundialGilvan de Souza/Flamengo
Os concorrentes do Flamengo
Sobre o Globe Soccer Awards
Os 26 indicados a melhor jogador
- Pau Cubarsí
- Ousmane Dembélé
- Federico Dimarco
- Désiré Doué
- Bruno Fernandes
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Vini Jr
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Nuno Mendes
- Lionel Messi
- João Neves
- Michael Olise
- Raphinha
- Declan Rice
- Rodri
- Fabián Ruiz
- Bukayo Saka
- William Saliba
- Dominik Szoboszlai
- Vitinha
- Lamine Yamal
As 20 concorrentes a melhor jogadora
- Barbra Banda
- Klara Bühl
- Mariona Caldentey
- Temwa Chawinga
- Cata Coll
- Melchie Dumornay
- Caroline Graham Hansen
- Patri Guijarro
- Pernille Harder
- Yui Hasegawa
- Mapi León
- Ewa Pajor
- Claudia Pina
- Alexia Putellas
- Trinity Rodman
- Alessia Russo
- Ashley Sanchez
- Khadija Shaw
- Momoko Tanikawa
Os seis indicados a melhor clube feminino
- Barcelona
- Bayern de Munique
- Cruzeiro
- Manchester City
- Olympique Lyonnais
Quem concorre a melhor treinador
- Cristian Chivu
- Unai Emery
- Luis Enrique
- Cesc Fàbregas
- Hansi Flick
- Luis de la Fuente
- Vincent Kompany
- Pere Romeu
- Lionel Scaloni
Os 14 indicados a melhor atacante
- Ousmane Dembélé
- Luis Díaz
- Erling Haaland
- Vini Jr
- Khvicha Kvaratskhelia
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Lionel Messi
- Michael Olise
- Raphinha
- Bukayo Saka
- Lamine Yamal
Os 14 indicados a melhor meio-campista
- Rayan Cherki
- Bruno Fernandes
- Enzo Fernández
- João Neves
- Martin Odegaard
- Nico Paz
- Pedri
- Declan Rice
- Rodri
- Fabián Ruiz
- Dominik Szoboszlai
- Federico Valverde
- Vitinha
Quem pode ser o melhor defensor
- Marc Cucurella
- Federico Dimarco
- Achraf Hakimi
- Gabriel Magalhães
- Marquinhos
- Nuno Mendes
- Willian Pacho
- William Saliba
- Dayot Upamecano
Os candidatos a melhor goleiro
- Thibaut Courtois
- Gianluigi Donnarumma
- Joan García
- Gregor Kobel
- Mike Maignan
- Emiliano Martínez
- David Raya
- Matvey Safonov
- Unai Simón
Na disputa pelo prêmio de revelação
- Yan Diomande
- Endrick
- Carlos Espí
- Victor Froholdt
- Arda Güler
- Lennart Karl
- Eli Junior Kroupi
- Myles Lewis-Skelly
- Johan Manzambi
- Antonio Nusa
- Nico O'Reilly
- Kenan Yldz
- Warren Zaïre-Emery
Os 10 indicados a melhor jogador do Oriente Médio
- Yassine Bounou
- João Félix
- Sadio Mané
- Édouard Mendy
- Rúben Neves
- Julián Quiñones
- Soufiane Rahimi
- Cristiano Ronaldo
- Ivan Toney
Os 4 indicados a melhor agente de jogadores
- Jorge Mendes
- Giuseppe Riso
- Will Salthouse
Concorrentes a melhor diretor esportivo
- Luís Campos
- Deco
- Max Eberl
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