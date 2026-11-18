Messi se despediu da seleção da Argentina com gol - Reprodução/Argentina

Messi se despediu da seleção da Argentina com golReprodução/Argentina

Publicado 18/11/2026 10:50

Lionel Messi rompeu relações com a Associação do Futebol Argentino (AFA) . O craque argentino, de 39 anos, decidiu acionar a Justiça para proibir a entidade de usar seu nome e fotos para fins comerciais, e aumentou o desgaste com o presidente Claudio Tapia, segundo o jornal "Clarín". Os conflitos entre as partes dura desde a Copa do Mundo de 2026.

Durante a última Copa do Mundo, uma marca patrocinadora da AFA utilizou a imagem de Messi em campanha publicitária. Isso, porém, gerou um problema para o jogador, já que ele possui contrato de exclusividade com algumas marcas e precisou prestar esclarecimentos sobre a ação. O craque, então, confrontou Claudio Tapia por autorizar a campanha sem consultá-lo.

Além disso, outro episódio de conflito ocorreu na despedida do craque da seleção argentina. Messi criticou a organização da partida, realizada no Estádio Monumental, em Buenos Aires. O evento apresentou problemas de som, iluminação e organização. Os problemas aumentaram o desgaste na relação do craque com o presidente Claudio Tapia.

Por fim, há incômodo também por causa das denúncias e suspeitas de irregularidades financeiras que envolvem a atual gestão da AFA. Messi, portanto, tenta evitar que sua imagem esteja associada aos problemas envolvendo a gestão da entidade. O craque não pretende abandonar a AFA, mas não deseja permanecer por perto enquanto esses problemas existirem.

História de Messi na Argentina

Lionel Messi estreou na seleção da Argentina em 2005 e já no ano seguinte jogou a Copa do Mundo pela primeira vez, na Alemanha. Durante anos, o craque argentino sofreu com a pressão de não ter conquistado um título e, em 2016, chegou a se afastar da seleção após o vice da Copa de 2014 e das Copas América de 2015 e 2016, o que gerou uma comoção entre jogadores e torcedores.

A chegada de Lionel Scaloni após a Copa do Mundo de 2018 mudou a história de Messi na seleção. Em 2021, o craque conquistou o seu primeiro título com a Copa América, no Brasil. No ano seguinte, foi campeão do mundo e tirou a Argentina da fila, no Catar. Depois, o camisa 10 ainda conquistou a Finalíssima de 2023 e a Copa América de 2024, além do vice do Mundial de 2026.

Messi se despede da Argentina como o jogador com mais jogos (209), gols (125) e assistências (68). Ele é o único da história do país que disputou seis Copas do Mundo e é o recordista da Albiceleste na competição em partidas (34), jogos como capitão (27), gols (21) e assistências (12). Ele também é o segundo maior artilheiro da histórias das Copas, atrás apenas do francês Kylian Mbappé (22).