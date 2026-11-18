Carlos Miguel aparece na lista dos 50 goleiros mais valiosos do mundo - Reginaldo Pimenta

Carlos Miguel aparece na lista dos 50 goleiros mais valiosos do mundoReginaldo Pimenta

Publicado 18/11/2026 14:27

O grupo de pesquisa suíço conhecido como Observatório do Futebol do CIES divulgou um estudo com a lista dos 50 goleiros mais valiosos do mundo em 2026. Entre os nomeados estão três brasileiros, sendo que dois deles atuam no Brasileirão

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Ainda na primeira metade da lista está Luiz Júnior, em 25° lugar. O jovem de 25 anos defende o Villarteal e é o único sul-americano neste recorte. Ele é um nome pouco conhecido pelos torcedores pois nunca atuou em seu país.

O goleiro passou pelas divisões de base de Mirassol e Diadema antes de começar a carreira em Portugal, pelo Famalicão. Ao se destacar, foi vendido ao Villarreal, onde é reserva atualmente, tendo jogado apenas 6 partidas, por causa da chegada de Péter Gulácsi.

Os representantes do Brasileirão

Já na segunda metade da lista de goleiros mais valorizados do mundo estão Carlos Miguel, do Palmeiras, e Otávio, joia de apenas 20 anos do Cruzeiro. Eles estão nas 45° e 47° colocações, respectivamente.

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A dupla é protagonista em suas equipes, acumulando atuações e grandes defesas nesta temporada que chamaram a atenção. O cruzeirense, que é o terceiro mais novo da lista, já foi convocado por Carlo Ancelotti e estreou pela seleção brasileira no 4 a 2 sobre a Austrália, em setembro.

Já o palmeirense é presença constante na pré-lista e seria chamado para esta Data Fifa. Ele ficou fora por orientação da CBF, que decidiu não convocar jogadores de Flamengo e Palmeiras por causa da disputa pelo título do Brasileirão.

Os goleiros mais valiosos do mundo

O top 3 da lista é composto por Joan García, Gianluigi Donnarumma e Senne Lammens. O goleiro do Barcelona está avaliado em uma fortuna de 80,6 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões).

Logo atrás está o experiente italiano do Manchester City, que vale 79,9 milhões de euros (R$ 490 milhões). Já o jogador do rival United tem preço de mercado de 64,2 milhões de euros (R$ 394 milhões).

Veja o top 50 goleiros mais valiosos do mundo

1. Joan García (Barcelona)

2. Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

3. Senne Lammens (Manchester United)



4. Zion Suzuki (Aston Villa)

5. Bart Verbruggen (Brighton)



6. Mike Penders (Chelsea)



7. Luká Hornicek (Newcastle)



8. Robin Roefs (Sunderland)



9. Matvey Safonov (PSG)



10. Jonas Urbig (Bayern de Munique)



11. James Trafford (Leeds)



12. Caoimhín Kelleher (Brentford)

13. Djordje Petrovi (Bournemouth)



14. Diogo Costa (Porto)



15. Konstantinos Tzolakis (Hull City)



16. David Raya (Arsenal)



17. Mile Svilar (Roma)



18. Robin Risser (Lens)



19. Mike Maignan (Milan)

20. Antonín Kinský (Tottenham)

21. Mio Backhaus (Freiburg)

22. Marco Carnesecchi (Atalanta)



23. Gregor Kobel (Borussia Dortmund)



24. Maarten Vandevoordt (RB Leipzig)



25. Luiz Júnior (Villarreal)



26. Dean Henderson (Crystal Palace)



27. Matj Ková (PSV)



28. Mads Hermansen (West Ham)



29. Anatoliy Trubin (Benfica)



30. Berke Özer (Lille)



31. Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt)



32. Lucca Brughmans (KRC Genk)



33. Giorgi Mamardashvili (Liverpool)



34. Emiliano Martínez (Chelsea)



35. Vanja Milinkovi-Savi (Napoli)



36. Filip Jörgensen (Strasbourg)

37. Robert Sánchez (Como)

38. Radek Vitek (Middlesbrough)



39. Jordan Pickford (Everton)

40. Daniel Peretz (Southampton)

41. Ugurcan Çakir (Galatasaray)

42. James Beadle (Birmingham)

43. Unai Simón (Athletic Bilbao)

44. Lorenzo Palmisani (Frosinone)

45.Otávio Costa (Cruzeiro)

46. Carl Rushworth (Coventry City)

47. Carlos Miguel (Palmeiras)

48. Lucas Chevalier (PSG)

49. Federico Ravaglia (Watford)

50. Guillaume Restes (Toulouse)

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Hugo Perruso