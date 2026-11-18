Time titular do Brasil que enfrentou Singapura - Rafael Ribeiro / CBF

Time titular do Brasil que enfrentou SingapuraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 18/11/2026 13:17

apenas na sétima colocação.

A Seleção encerrou 2026 fora das seis primeiras colocações do ranking mundial da Fifa. Na atualização divulgada nesta quarta-feira (18), o Brasil caiu uma posição em relação a outubro e agora aparece

Depois da última Data Fifa, o país já havia caído para o sexto lugar, ao ser ultrapassado por Portugal. Agora, os dois ficaram para trás por causa de Marrocos, que é o novo quinto lugar após vencer duas vezes o Níger, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações.



A seleção africana e a Colômbia são as únicas que estão no Top 10 do ranking da Fifa a melhorar neste mês de novembro. Os colombianos estavam fora, em 11º lugar mas subiram para o 10º. Já o México teve a maior queda, saindo do 10º para o 13º lugar.



Brasil piora em relação a 2025



A queda do time de Carlo Ancelotti deve-se principalmente pela derrota por 3 a 2 para o Japão, o que rendeu a perda de 6,15 pontos. Para piorar, a goleada por 7 a 0 sobre a inexpressiva Singapura pouco ajudou, já que valeu apenas 0,55.



Por outro lado, o Marrocos conseguiu somar 4,03 pontos nesta Data Fifa, por ter jogo mais relevante, apesar de um adversário também muito fraco.



Com a queda, a seleção brasileira termina o ano de 2026 com duas colocações abaixo do que quando começou. Já a seleção africana teve a maior subida, já que não estava no Top 10 ao fim de 2025.



Sem alterações nas primeiras colocações



Já no topo da lista continua a Espannha, mesmo com a derrota para a Inglaterra no último compromisso de 2026. A campeã da Copa do Mundo, tem uma vantagem confortável sobre a Argentina, segunda colocada: 2.004,48 pontos contra 1.966,13.



Já a França permanece em terceiro lugar, seguida pela Inglaterra. As quatro primeiras são as mesmas do fim de 2025. Bélgica e Holanda completam o Top 10.



O Top 10 do ranking da Fifa



1. Espanha — 2.004,48 pontos



2. Argentina — 1.966,13 pontos



3. França — 1.950,82 pontos



4. Inglaterra — 1.938,90 pontos



5. Marrocos — 1.809,37 pontos



6. Portugal — 1.801,28 pontos



7. Brasil — 1.800,91 pontos



8. Bélgica — 1.790,37 pontos



9. Holanda — 1.774,06 pontos



10. Colômbia — 1.735,90 pontos



